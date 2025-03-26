毛孔怎麼關起來？專家「破解行銷話術＋揪出變大5兇手」第一竟然要怪爸媽

▲毛孔是皮膚重要的一部分，負責排出皮脂與汗水，但毛孔本身沒有肌肉，所以毛孔根本無法消除，也無法「關起來」。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶╱綜合報導

「如何消除毛孔？」這個問題可說是美妝界的老梗難題之一，不少人為了追求「海豚肌」、「零毛孔」的仙女臉，時常對著放大鏡猛檢查臉上每一個洞，甚至天天靠妝前乳、濾鏡伺候，只為了讓臉部肌膚看起來光滑如新。

根據女性雜誌《GLAMOUR》的報導，近期就有專家直接打破幻想——「毛孔沒有肌肉，所以毛孔根本無法消除，也無法關起來！」毛孔的真相是，它是皮膚重要的一部分，負責排出皮脂與汗水，幫助肌膚自然保濕使其不乾裂、不崩潰！

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你的「毛孔焦慮」其實都白白內耗了！

國外知名臉部美學醫師Dr. Nina Bal表示，毛孔其實是毛囊的出口，分為油脂型與汗腺型，能幫助油脂、汗液從體內代謝到肌膚表面，是維持健康膚況不可或缺的通道。美容診所醫師Dr. Paris Acharya更直言「毛孔是天生的、永久存在的，你根本沒辦法移除或消除它們。」

更驚人的是——根據統計，每個成年人臉上平均就有2萬個毛孔，全身上下高達500萬個。也只有當毛孔被撐大、被塞住，或是膠原蛋白流失時，明顯的毛孔才會「浮上檯面」，讓人忍不住想拿吸油面紙猛壓，或想進行特定療程讓毛孔縮小。

毛孔為什麼會變大「5大兇手」公開！

遺傳體質：爸媽給的真的不能挑。

油脂分泌旺盛：青春期或夏天時特別明顯，毛孔容易被皮脂、髒汙與殘妝撐大。

老化與日曬：膠原蛋白流失、彈力下滑，肌膚支撐力減弱，毛孔當然跟著垮。

氣溫升高：天氣一熱，毛孔膨脹、皮脂猛出，臉部自然就變成中東大油田。

保養觀念錯誤：卸妝沒卸乾淨，妝太厚或沒做好清潔，都是惡性循環！

專家提醒，有時候強光照射或妝容卡粉也都會讓毛孔看起來更明顯，這也難怪每次在陽光下自拍總覺得妝容「破功」。

好消息——毛孔雖然不能消除，但可以「看起來」變小！

雖然不能真的消滅毛孔，但可以靠日常保養讓毛孔視覺上縮小，專家列出幾招保養祕技，讓你遠離「洞洞肌」：



雙重潔顏，清到毛孔都乾淨

晚上記得先用卸妝油／卸妝膏溶妝，再用潔膚凝膠做第二道清潔。如果是油性肌膚或常上妝的朋友，可以選擇含有水楊酸（Salicylic Acid）的洗面乳，有助深層溶解油脂、跟黑頭白頭說Bye Bye。

每週去角質，避免「毛孔卡垢」

建議每週去角質2次，幫助代謝老廢角質與髒東西，每日溫和型酸類化妝水也能改善毛孔外觀。

防曬不能懶，因為UV正是毛孔殺手

日曬會讓膠原蛋白被破壞，使肌膚支撐力鬆弛，毛孔自然擴大。每天使用 SPF40以上的防曬用品，才是最實在的「毛孔救星」。

試試視黃醇，讓毛孔有感收斂

據專家表示，視黃醇（Retinol）是毛孔大戶的天敵，不只能控油、加速代謝，還能刺激膠原蛋白生成，是改善「鬆弛型毛孔」的關鍵。

毛孔的存在本身就代表皮膚正在努力「保濕自救」，別再一味追求不自然的濾鏡肌。適當保養、溫和清潔、建立正確觀念，比什麼都來得重要！