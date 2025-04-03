川普揮關稅大刀！台握3優勢迎挑戰　國安人士：已有相應措施降低影響

▲美國總統川普宣布對等關稅措施，引發全球震盪。（圖／路透社）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普的對等關稅新制今（3日）正式掀牌，台灣未來將面臨32%的對等關稅，引發各界討論。國安人士指出，行政及國安團隊將持續全面盤點受影響範圍，並持續與美方進行溝通，「貿易談判不能提早掀牌」；另一方面，此波關稅新制造成的短期衝擊難免，下周台股開市極可能因此受挫，政府會祭出相應措施，降低對本土企業、尤其是中小微型產業的影響，盼社會各界放心。

國安人士指出，川普總統一如預期地令人無法預測，不只台灣，各國對於川普總統的關稅計算方式都感到納悶，並為此全力因應中，這是所有先進國家共同面臨的議題。該人士強調，貿易談判不能提早掀牌，請國人務必對政府、對台灣產業與市場有信心。

國安人士表示，川普政府計算對等關稅的公式的確有不可預測性，令國際上先進民主國家都大感納悶，台灣周邊國家如日、韓，都在緊急應對處理。日本政府發言人、官房長官林芳正表示「已對美方表達遺憾至極之意，強烈要求美方重新調整措施」；韓國代理總統韓悳洙也發出聲明，盼與美國官員舉行會談。不只台灣，這是國際上所有對美有巨額貿易順差的先進民主國家共同面臨的議題。

實際上，台灣在此波貿易變局下仍有優勢。國安人士指出，首先，台灣是美國半導體產業發展與再工業化的關鍵夥伴；其次，美國對台各項產業需求在短期內不會減緩或消失；第三，美中貿易戰下，對台課徵高額關稅，可能變相拉高美國對中國競爭的成本。

「政府行政及國安團隊將持續全面盤點受影響範圍，並持續與美方進行溝通，貿易談判不能提早掀牌。」國安人士說，在台灣整體經濟表現亮眼、股市資本市場健全的基礎上，政府有能力、有信心確保我國國家與產業利益，相信能化危機為轉機。

另外，國安人士指出，中國過去經常透過台灣等地「洗產地」轉運，躲避美國關稅，此次川普政府也將低價違規「洗產地」的轉運行為，作為稅率計算依據，導致台灣因此受到連累。

「但事實上，台灣已有相關措施積極查緝違規轉運，嚴密預防相關情事。」國安人士說，對等關稅造成的短期衝擊難免，下週一台股開市也可能因此受挫，政府會祭出相應措施，降低對本土企業、尤其是中小微型產業的影響，盼社會各界放心。