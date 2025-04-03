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社會 社會焦點 保障人權

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

記者張君豪／台北報導

北市大安區忠孝東路四段麥當勞2日19時許發生一起消費者用餐糾紛，一名陳姓女子（27歲）認為店家給的餐點有短少，當場抓狂嗆聲，並衝入店內用餐區，揮手將7、8桌客人的餐點全都掃落地上，嚇得店內顧客四處奔走，現場相當混亂，部分用餐民眾嚇得趕緊收東西躲避，警方獲報後也立即到場處理。

▲陳女大鬧北市大安區忠孝東路4段麥當勞掃桌砸餐，警方到場查處。（圖／翻攝網路）

▲陳女大鬧北市大安區忠孝東路4段麥當勞掃桌砸餐，警方到場處理。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳女大鬧北市大安區忠孝東路4段麥當勞掃桌砸餐，警方到場查處。（圖／翻攝網路）

▲陳女大鬧北市大安區忠孝東路4段麥當勞掃桌砸餐，警方到場查處。（圖／翻攝社會事影音）

警方到場處理前，有民眾將陳女抓狂亂砸別人餐點過程拍下並上傳社群平台，轄區大安警分局敦南所警員到場後，發現陳女激動情緒已經恢復，加上店內顧客表示體諒陳女情緒失控不願追究，店家也釋出善意，表示會重新幫餐點遭砸毀的消費者重新製餐，但希望陳女能離開店內避免衝突情況惡化，業者和消費者均不願追究。

大安警方藉此案例呼籲，民眾遇有消費糾紛案件，應理性處理，勿因情緒失控影響他人權益，若遇民眾有不理性行為時，可立即撥打110報案電話，由警方到場協助。

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