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趙駿亞失控發狠家暴！吳婉君雙頰紅腫挫傷　2警護送就醫畫面曝

記者陸運陞、吳佩蓁／新北報導

八點檔女神吳婉君驚傳遭男友趙駿亞家暴！據悉，13日凌晨2時許，趙駿亞疑因不滿吳婉君與朋友飲酒聚餐，雙方在趙中和住處附近的停車場起口角，過程中趙情緒失控動手打女友，導致吳婉君雙頰紅腫、臉部瘀傷。稍早警方護送吳婉君就醫畫面也曝光。

▲▼吳婉君(左)身穿白色上衣，在2名員警護送下到醫院驗傷 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲吳婉君(左)身穿白色上衣，在2名員警護送下到醫院驗傷 。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，當晚趙駿亞疑因不滿女友吳婉君跟朋友喝酒，雙方因價值觀不合起衝突，趙駿亞竟失控在車上對吳婉君施暴，造成吳婉君雙頰紅腫、額頭、脖子、嘴唇也都受傷，吳憤而打電話報案。警方護送吳婉君就醫畫面也曝光，影片中吳婉君身穿白色上衣，在2名員警護送下搭警車前往醫院驗傷，吳作完筆錄後也對趙駿亞提告家暴及申請保護令。

中和警方受理案件後，並通知趙駿亞到案說明，而趙已於21日到案說明，被依傷害函送偵辦。

吳婉君提告家暴！趙駿亞悄關閉臉書　律師示警「女性1事」：人格已固定

▲趙駿亞（左）坦承家暴女友吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

吳婉君與趙駿亞去年傳出曖昧情，但雙方始終不認愛，直到爆出家暴事件後，吳婉君才親自證實2人於2024年7月陷入熱戀，但交往期間遭到趙言語暴力以及情緒勒索，最終引發肢體衝突。而趙駿亞昨晚也坦承家暴，並發聲明道歉，「我動手打了吳小姐，打毀了她的信任，打了一個這樣愛我、疼我，永遠把我放在心中第一順位的人」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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