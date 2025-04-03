無預警歇業不付錢還苛扣住宿費　移工告贏食品公司...獲賠8萬

▲食品廠苛扣移工住宿費又惡性倒閉，越南移工勝訴獲賠8萬。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

越南籍武姓女子自2021年1月起受雇於宏彰食品工業有限公司，任職期間不僅遭公司苛扣半年住宿費，更於2024年4月22日無預警被告知歇業，僅以「明天不用來上班」單方面終止勞動契約，且拒絕支付資遣費與預告工資等法定權益。為維護自身勞動權益，武女提起訴訟求償。案經基隆地方法院近日審結，判決宏彰食品公司應給付武女新台幣8萬732元整。

越南籍武女主張，她自2021年1月來台工作，第一年1月至6月，公司未經討論就以住宿費名義扣除7500元薪資。2024年4月22日，公司因經營不善突然歇業，僅透過仲介告知她「明天不用上班」，卻未依法支付4萬4069元資遣費、2萬6935元預告工資及4.5日特休未休工資4122元，因此向法院提告求償8萬2626元。但訴訟期間，宏彰食品公司及老闆楊晉彰始終沒有出庭應訊，也未提出書狀陳述意見。

法官審理後認定，楊男經營的公司自2024年4月22日起即停止營運，未再提供武女工作機會，也沒發放工資，已構成終止勞動契約的默示行為，武女有權依《勞動基準法》請求相關費用。

針對武女指稱遭苛扣住宿費7500元，因宏彰食品公司未能提出已全額給付的證據，法院認定武女求償有理。另依勞保局資料，武女被資遣前6個月平均工資為2萬6203元，於該公司任職3年3個月又9天，依法應獲資遣費4萬2907元。

法官認為，武女工作年資超過3年，依法應獲30日預告工資，其請求特休未休工資亦屬合理，最終判決宏彰食品公司須給付武女8萬732元。