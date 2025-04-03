快訊／桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

▲廖姓女子懷疑被母女看一眼，竟拿刀傷人 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區一名廖姓女子今（3）日上午在龍安街上一家飲料店上，懷疑一對母女瞄她一眼，突然情緒失控持隨身預藏摺疊刀，向3歲女童背部猛劃一刀，留有約長約2公分傷口，女童痛得哇哇大哭，店方發現後出來勸架，女童則被送醫治療，所幸僅皮肉傷，桃園警方循線查獲涉案廖姓女子到案，由於廖女疑似精神狀況不佳，警方查獲後已通知其家人到案說明，目前正在偵訊中。

▼3歲女童身上有長約2公分的刀傷 。（圖／記者沈繼昌翻攝）