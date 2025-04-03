台南4.9地震「鄰近兩個斷層」　專家：相關性待釐清

▲台南官田發生規模4.9地震，郭鎧紋表示，和0121規模6.4地震無關。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台南官田今（3日）上午11時47分發生規模4.9地震，地震深度僅7.3公里。地震專家郭鎧紋表示，這起地震位於烏山頭水庫附近，是一起獨立地震，震央北邊雖然有北勢坑斷層，旁邊也有六甲斷層，但因為地底斷層是斜面，是否和上述兩斷層有相關，需要再進一步分析研究。

今天是花蓮403地震滿一周年，巧合的是，台南官田發生規模4.9的淺層地震，地震深度僅7.3公里，嘉義、台南最大震度達到4級，連南投、花蓮、苗栗也有1級。

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▲台南官田4.9地震（紅色箭頭處），郭鎧紋表示，和圖右0121群震無關。（圖／郭鎧紋提供）

對於發生在官田的4.9地震，地震專家郭鎧紋指出，震央位置在烏山頭水庫，從位置看來，和0121台南楠西區規模6.4的地震（原定位嘉義大埔）無關，而震央北邊是北勢坑斷層，震央東邊則是六甲斷層，因為地底斷層是斜面，是否和上述兩斷層有相關，需要再進一步研究分析。

至於台南官田是否會有餘震，郭鎧紋認為，由於官田這起地震規模僅4.9，後續就算有餘震，應該也不會太大，民眾不用擔心。

▲▼台南官田4.9地震鄰近六甲與北勢坑兩個斷層，是否有關連還要再分析研究。（圖／郭鎧紋提供）



