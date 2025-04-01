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全球10天10強震！台灣卻連5天沒地震　專家示警：要小心了

403花蓮大地震導致住宅毀損。（圖／報系資料照）

▲403花蓮大地震導致住宅毀損。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

緬甸3月28日下午發生規模8.2強震，造成嚴重傷亡，然而台灣卻異常平靜，已經快5天沒有地震。對此，地震專家郭鎧紋提醒，要觀察未來2周是否觸發台灣規模6以上地震，因為全球在10天內已發生10起規模6以上地震，但台灣卻完全沒有活動，相當罕見，可能有2個可能。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，台灣最近頗為平靜，快5天沒有地震紀錄，同時也解釋沒有要製造恐慌的意思，因為工作緣故，每天都會蒐集地震數據，純粹是分享一個觀測上的事實。

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台灣已經5天沒有地震。（圖／氣象署）

▲台灣已經5天沒有地震。（圖／氣象署）

其實，地震活動本來就有波動，有時頻繁、有時平靜，這段期間的寧靜只是個現象，並不等於一定會有什麼劇變，但身在台灣，關注地震、提升防災意識，總是好的，強調「請勿恐慌跟過度揣測，隨時保持警覺就好！」

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋告訴《中時新聞網》，去年全年共有100起規模6以上地震，其中有10起達規模7，換算下來平均每個月有8起規模6以上地震、1起規模7以上地震；不過今年3月21日到3月30日，短短10天就發生10起規模6以上地震，是背景值的3倍。

郭鎧紋提到，比較特別的是，自3月28日到今（4月1日）中午12點，台灣連續5天沒有地震，就連小區域地震都沒有，十分罕見。他說有2種可能，第一是真的沒有能量釋放，處在平靜期；或是能量「卡住」了，要小心接下來可能發生較大地震。

郭鎧紋舉例，2022年2月21日至25日連續5天沒有地震，2月26日出現規模4.4地震，3月23日再發生規模6.7地震；同年8月至9月期間也有連續6、7天沒震，結果9月17、18日接連發生規模6.6以及6.8地震；去年2月6日至10日連續5天沒地震，2月11日出現規模3.9地震，後來4月3日花蓮就發生規模7.1地震。

此外，日本政府昨（3月31日）天公布，一旦南海海槽發生大地震，在最壞的情況下，會導致29萬8千人死亡、235萬棟建築物損毀。由於日本是國人常去的國家，郭鎧紋建議，不論出國或是在台灣，民眾應隨身攜帶哨子，萬一不幸遇到強震受困瓦礫堆中，就能靠哨子保命。

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