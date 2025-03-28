緬甸7.7強震約177顆原子彈　專家：恐觸動台灣發生規模6地震

▲緬甸發生規模7.7強震，釋放能量約177顆原子彈。（圖／摘自氣象署網站）

記者許敏溶／台北報導

緬甸今（28日）下午發生規模7.7強震，造成建築物倒塌。地震專家郭鎧紋表示，這是今年第3起規模7起上地震，也是近2年規模最大地震，而規模7.7強震釋放能量約177顆原子彈，要留意應力轉移而觸動台灣發生規模6以上地震，就像今年1月初青藏高原規模7.1強震後，台灣在1月21日發生大埔6.4地震。

緬甸中部在台灣時間今天下午2時20分，發生規模7.7強震，震央深度僅10公里。而2時32分，再度發生規模6.4餘震。不少民眾將災情上傳到網路，可見建築物或廟宇倒塌傾斜，大橋扭曲變形等畫面，但死傷人數不明。

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地震專家郭鎧紋表示，緬甸中部這起規模7.7強震，是今年第3起規模7起上地震，也是2024年至今規模最大地震，規模比日本能登半島7.5強震還大，而這起規模7.7強震，釋放能量相當於177顆原子彈。

郭鎧紋進一步說明，緬甸規模7.7強震，是印度板塊與歐亞大陸板塊碰撞造成，也造成喜馬拉雅山隆起，而在今年1月7日青藏高原發生規模7.1強震後，台灣在1月21日發生大埔6.4地震，這就是所謂的應力轉移，由於這次地震機制與1月7日類似，未來台灣要注意可能觸發規模6以上的地震。