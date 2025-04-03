32%關稅「公司小店無一倖免」　媒體人見前10名：臉書不被灌才有鬼

▲川普宣布對等關稅政策。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，其中以柬埔寨49%最高，而台灣則是32%。資深媒體人羅友志認為，此政策一出，「大罷免元氣大傷」，而且「你爸的公司、你媽的小店，大概無一倖免」，這也難怪總統賴清德、行政院長卓榮泰的臉書會被灌爆。

川普公布對等關稅新制，其中以柬埔寨被課徵49％最高，再來依次分別為越南46％、斯里蘭卡44%、孟加拉37%、泰國36%、中國34%，台灣則位列第7為32％。（詳細資訊請見下表）

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▲美國對主要國家或經濟體課徵的新關稅。（圖／ETtoday）

媒體人羅友志透過粉專「羅友志 友話直說」分享看法，「川普關稅一出，大罷免元氣大傷。」他認為，百工百業這幾個月應該會很忙，但問題是，要怎麼忙？根本沒辦法忙！而且「你爸的公司、你媽的小店，大概無一倖免」。

羅友志接著點出關鍵，「前十名，一半以上全都是台商聚集地，不管公司怎麼轉，十名後的市場，我們根本沒開發。台商主力：中國34%、越南46%、日本24%，就連鴻海努力開發的印度都26%」。

因此羅友志認為，賴清德和卓榮泰的臉書不被灌爆才奇怪，過去早有很多評論員苦勸，面對川普的政策，要趕快安定商業、制定策略，如果「大罷免繼續走下去，就不只是臉書被灌爆而已」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「台積電都過去了，有用嗎」、「笑著笑著就哭了」、「商業遭重創，還在搞大罷免，可見只為了自己爽而已」。但也有網友認為，「不是啊！美國這麼自私怪賴？全球都一樣」、「到底懂不懂這個表？跟罷免什麼關係」。

行政院長卓榮泰今（3日）上午10時許召集各部會首長開會研商因應作為，會後透過新聞稿表示，美方對我國開徵32%關稅，行政院認為強烈不合理，並高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉。