　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

32%關稅「公司小店無一倖免」　媒體人見前10名：臉書不被灌才有鬼

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普宣布對等關稅政策。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，其中以柬埔寨49%最高，而台灣則是32%。資深媒體人羅友志認為，此政策一出，「大罷免元氣大傷」，而且「你爸的公司、你媽的小店，大概無一倖免」，這也難怪總統賴清德、行政院長卓榮泰的臉書會被灌爆。

川普公布對等關稅新制，其中以柬埔寨被課徵49％最高，再來依次分別為越南46％、斯里蘭卡44%、孟加拉37%、泰國36%、中國34%，台灣則位列第7為32％。（詳細資訊請見下表）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼美國對主要國家或經濟體課徵的新關稅。（圖／ETtoday）

▲美國對主要國家或經濟體課徵的新關稅。（圖／ETtoday）

媒體人羅友志透過粉專「羅友志 友話直說」分享看法，「川普關稅一出，大罷免元氣大傷。」他認為，百工百業這幾個月應該會很忙，但問題是，要怎麼忙？根本沒辦法忙！而且「你爸的公司、你媽的小店，大概無一倖免」。

羅友志接著點出關鍵，「前十名，一半以上全都是台商聚集地，不管公司怎麼轉，十名後的市場，我們根本沒開發。台商主力：中國34%、越南46%、日本24%，就連鴻海努力開發的印度都26%」。

因此羅友志認為，賴清德和卓榮泰的臉書不被灌爆才奇怪，過去早有很多評論員苦勸，面對川普的政策，要趕快安定商業、制定策略，如果「大罷免繼續走下去，就不只是臉書被灌爆而已」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「台積電都過去了，有用嗎」、「笑著笑著就哭了」、「商業遭重創，還在搞大罷免，可見只為了自己爽而已」。但也有網友認為，「不是啊！美國這麼自私怪賴？全球都一樣」、「到底懂不懂這個表？跟罷免什麼關係」。

行政院長卓榮泰今（3日）上午10時許召集各部會首長開會研商因應作為，會後透過新聞稿表示，美方對我國開徵32%關稅，行政院認為強烈不合理，並高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Andy遭爆住信義區豪宅！　經紀人最新聲明
老董車震孩子同學的媽　「呻吟、啪啪聲」全都錄
快訊／手搖飲店前「女持刀傷人」！　3歲女童受傷
大蕭條來了？　經濟學家憂：恐重演1930年歷史
32%關稅「公司小店無一倖免」　媒體人列前10名：臉書不被灌
知名親子樂園宣布熄燈！　最後營業日曝光
川普關稅「5國」衝擊最大！　最重課50%背後原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日籍婦人來台旅遊慘遭貨車奪命　民團批「國恥」：非單一個案

32%關稅「公司小店無一倖免」　媒體人見前10名：臉書不被灌才有鬼

台南規模4.9地震　氣象署曝民眾感受強烈原因

國道3起追撞「最長回堵3公里」　下午8地雷路段恐再塞

LIVE／規模4.9地震「12縣市有感」　氣象署最新說明

台南規模4.9地震屬獨立事件　氣象署：3天內恐還有餘震

台南規模4.9地震　高鐵緊急停車巡檢恐延誤

台南規模4.9地震　台鐵斗南至岡山降速行駛

買舊武器「台積電也送去美國」換來關稅32%　醫酸：青鳥繼續大罷免

台鐵太原站民眾落軌　普悠瑪延誤至11時21分恢復行車

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

台鐵誤點...婦對列車長咆哮　乘客看不下去怒批：吵死了

日籍婦人來台旅遊慘遭貨車奪命　民團批「國恥」：非單一個案

32%關稅「公司小店無一倖免」　媒體人見前10名：臉書不被灌才有鬼

台南規模4.9地震　氣象署曝民眾感受強烈原因

國道3起追撞「最長回堵3公里」　下午8地雷路段恐再塞

LIVE／規模4.9地震「12縣市有感」　氣象署最新說明

台南規模4.9地震屬獨立事件　氣象署：3天內恐還有餘震

台南規模4.9地震　高鐵緊急停車巡檢恐延誤

台南規模4.9地震　台鐵斗南至岡山降速行駛

買舊武器「台積電也送去美國」換來關稅32%　醫酸：青鳥繼續大罷免

台鐵太原站民眾落軌　普悠瑪延誤至11時21分恢復行車

陸多女在健身房賣淫！　網傻眼：難怪每次練完都虛脫

25年以上老屋超過3／4　胡偉良：新屋年供給20萬棟才合理

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

日籍婦人來台旅遊慘遭貨車奪命　民團批「國恥」：非單一個案

19歲愛犬夢中離世！錦雯悲曝「牠最後的貼心」：謝謝你來到我身邊

隋棠穿超貼「44歲真實體態太狂」！親揭4:1訓練心法：只翹臀不粗腿

快訊／桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

車內指侵13歲少女！阿兵哥挨告急掏50萬和解　獲緩刑免入獄

大蕭條來了？川普亂揮關稅大刀　經濟學家憂：恐重演1930年歷史

對等關稅砍向東協　分析：封堵大陸「繞道」出口

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

生活熱門新聞

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

快訊／11:47地震　全台很有感

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

夫妻入住礁溪老爺酒店700次　網喊羨慕

快訊／11:47台南官田區規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

花蓮規模4.9地震　深夜一堆人驚醒「又是0403」

群組內宣傳罷免　他被踢：台灣沒救了

快訊／02:01花蓮秀林規模4.9地震

好市多「電子掃卡」要補拍照　會員怨麻煩

18張照片看神豬變成「一幅畫」

打鐵健身「公告短短5天就倒閉」！會員錯愕

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

更多熱門

相關新聞

川普對等關稅海運界估傳產、電商貨會暫停出貨　全球經濟將大受打擊

川普對等關稅海運界估傳產、電商貨會暫停出貨　全球經濟將大受打擊

川普在美國時間4月2日宣布對所有進口商品實施全球通用的10%關稅，同時針對與美國存在最大貿易逆差的60個國家，徵收更高額的「對等關稅」，超大型攬貨公司與歐籍船公司台灣公司高階一致認為，利潤低的傳產與電商貨估計將有將當比例出現暫停出貨現象，美國將出現嚴重的物價上漲情形，倒大霉的是美國消費者，全球經濟也將大受打擊。

彰化縣議會開第一槍　川普關稅來襲彰化地方產業大衝擊

彰化縣議會開第一槍　川普關稅來襲彰化地方產業大衝擊

川普25％汽車關稅正式生效

川普25％汽車關稅正式生效

川普關稅　專家：蘋果恐遭受重大衝擊

川普關稅　專家：蘋果恐遭受重大衝擊

川普關稅　「企鵝無人島」也遭強徵10%！

川普關稅　「企鵝無人島」也遭強徵10%！

關鍵字：

川普美國關稅對等關稅羅友志

讀者迴響

熱門新聞

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

快訊／11:47地震　全台很有感

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

夫妻入住礁溪老爺酒店700次　網喊羨慕

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面