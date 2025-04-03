川普祭關稅戰「帶美重返黃金時代」　商業圓桌組織：適得其反

▲波登警告，川普的新關稅政策恐將適得其反，對美國經濟與人民造成重創。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普頒布「對等關稅」政策，宣布對所有進口商品課徵10％以上新關稅，聲稱要藉此讓就業和工廠強勁回歸，為美國帶來黃金時代。然而，由美國大型企業執行長組成的商業圓桌組織（Business Roundtable）警告，此舉恐對美國經濟產生「適得其反」影響，敦促政府迅速與主要貿易夥伴達成協議，撤銷關稅並減少可能的報復行動。

據CNN報導，商業圓桌組織執行長波登（Joshua Bolten）在聲明中指出，川普頒布的新關稅政策恐將對美國製造商、工人、家庭及出口商造成重大損害，「徵收高額關稅的時間越長，對美國經濟造成的損害就越大，而且還可能引發國際貿易夥伴的反制，進一步拖累經濟。」

曾在小布希時代擔任白宮幕僚長的波登表示，商業圓桌組織支持川普推動公平貿易的目標，但建議透過談判降低美國商品的關稅，而非單方面提高進口商品的關稅。該組織敦促美國政府與各大貿易夥伴迅速達成協議，以確保這些關稅能夠被取消。此外，波登也呼籲政府提供額外的豁免機制，並建立透明、可預測的排除程序，以減少對企業的衝擊。

商業圓桌組織目前的成員包括了來自200多家美國領先企業的執行長，董事會成員則涵蓋通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）、蘋果執行長庫克（Tim Cook），以及摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）。

另一方面，代表石油與天然氣行業的美國石油協會（API）則對川普政府決定將石油與天然氣排除在新關稅政策之外表示歡迎。然而，投資者擔憂全球貿易戰升溫可能影響經濟增長，導致市場信心受挫，石油價格因此下跌3%。目前，商界正密切關注政府與貿易夥伴的下一步行動，以評估關稅對企業與市場的長期影響。