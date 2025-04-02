傅崐萁也會怕！悄動員固樁　花蓮議長張峻震撼挺罷免轟毒瘤

記者劉邠如、李芸樺／台北報導

花蓮縣議長張峻表態支持罷免立委傅崐萁，還轟傅是毒瘤，引發地方政治震盪。資深媒體人陳東豪指出兩人恩怨其來有自，張成為在地反傅勢力是自然的，但離開花蓮，其他的國民黨同志也是同樣想法嗎？很耐人尋味！而傅崐萁也非完全不怕，據了解傅也有在動員把螺絲拴緊「很小心在處理這個事情」。

傅崐萁近一年可說是成了國民黨代表人物，聲量都蓋過黨主席朱立倫，罷免傅崐萁會不會成功？陳東豪認為，除了藍軍分裂會影響結果外，若二階連署能通過進入三階，關鍵就是年輕選票願不願意返鄉投票。

不過他也提到，二階連署現在是冷卻期，多數國民黨立委忍耐不鬧事，再加上最近常下雨，對公民團體其實壓力很大。

針對有人說毒瘤腐肉一切除，朱立倫有可能會重傷？民進黨其實2028的挑戰可能會更大？盧秀燕也會出征2028？陳東豪說，不用懷疑，盧秀燕一定會2028「因為蔣萬安還不能上」國民黨帶職參選的都沒贏過還出包，而國民黨內部現在對朱立倫的看法很兩極，所以他最好的位置就是繼續當黨主席握提名權。

如果罷免的席次夠多，民進黨補選也拿到多，當然對民進黨有利，但這是對手國民黨必須要犯很多錯誤才有機會，所以最後陳東豪也舉中二選區前例，指出「罷免成功」跟「補選就是民進黨的」，是完全沒有直接關係。