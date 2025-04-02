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1043位作家連署大罷免！李昂曝預算砍6成慘況：故意不讓台灣出去

▲▼台灣作家楊双子發起「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」連署，獲得全台1043名創作者響應。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣作家楊双子發起「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」連署，獲得全台1043名創作者響應。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣作家楊双子發起「2025 主張罷免不適任立委，是我們的義務」連署，獲得全台1043名作家響應。由於文化預算多項遭到凍結及刪除，許多宣傳計畫受到阻礙，知名作家李昂也現身，親曝被砍6成後到海外宣傳的困難，表示這些不適任立委是「故意不讓我們出去講台灣的現況」。

▲▼台灣作家楊双子發起「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」連署，獲得全台1043名創作者響應。（圖／記者林育綾攝）

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▲台灣作家發起「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」連署。（圖／記者林育綾攝）

作家連署小組今（2日）舉行記者會表示，由於國民黨、民眾黨兩黨立委聯手濫刪、濫凍預算，包含國際外譯、館舍預算、研究與創作、文化推廣等重大文化政策，都遭重大打擊。因此兩階段發起連署，公開徵募更多作家聲援大罷免運動。

▲▼台灣作家楊双子發起「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」連署，獲得全台1043名創作者響應。（圖／記者林育綾攝）

▲作家分享文化預算刪除凍結影響。（圖／記者林育綾攝）

作家李昂分享，因為日前她才到法國跑活動，在與外國人交流聊到烏俄戰爭話題時，被提問「為什麼你們台灣人都不幫自己發聲？」才意識到，如果自己都沒有表態，即使哪一天發生危難，外人也難以幫忙。

李昂自嘲過去是人人喊打的作家，從未拿過國家補助，自從跟香港漫畫家柳廣成合作《北港香爐人人插》的漫畫版，用限制級的漫畫講政治，銷量意外亮眼，也拿到了補助。但當他們要合作第2本，申請到法國宣傳，原先列了145萬的預算，卻被砍到只剩下65萬，還要扣10%的稅，導致可能無法負擔漫畫家的旅費，意識到問題嚴重性，「這些人（立委）故意不讓我們出國講台灣的現狀，讓我們動彈不得。」

楊双子接受《ETtoday新聞雲》採訪也表示，她合作的漫畫家「星期一回收日」收到比利時漫畫節邀請，這是很難得的國際榮譽，過往文策院可以派員協同，協助台灣創作者克服語言、文化、行政事務上種種難題，讓創作者能更安心、專心的準備站上國際舞台，有最佳表現；如今因為預算的凍刪，政府沒預算派員協助，創作者可能得單槍匹馬面對一切。

楊双子說，過去人們說「文學歸文學，政治歸政治」這句話顯然是幻想，文化部預算被刪除凍結，只是其中一個環節，但這傷害到的實際上是國家與人民。這次罷免不適任立委，不只是為了挽救文學，也為了挽救台灣的文化發展、國際能見度，「文學有權干涉政治，直到政治停止干涉文學。」

▲▼台灣作家楊双子發起「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」連署，獲得全台1043名創作者響應。（圖／記者林育綾攝）

▲作家連署「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」。（圖／記者林育綾攝）

連署發起小組今日的記者會，出席作家除了發起人楊双子，還包括：朱宥勳、李昂、李奕樵、李靡靡、林立青、林蔚昀、臥斧、金恒煒、馬世芳、張嘉祥、馮光遠、劉芷妤、蔡易澄、蔡珠兒、鄭琬融、瀟湘神⋯等人。

小組聲明提到，文字不只是知識、情感、思想的載體，千位作家背後也代表千萬部作品，正是台灣文化的結晶。而跨越各界的作家參與連署，也代表了不同領域對國會亂象的憂心與憤怒，並非被污衊的「要飯」而已。台灣文學界有源遠流長的「介入現實」傳統，在此一歷史的關鍵時刻，更是不能袖手旁觀。

發起小組更策劃了「筆桿接力罷免到底」的圖文創作串連，邀請所有人一同加入，即日起到7月期間，於社群上發表與「大罷免運動」有關的創作，形式不限，並且附上hashtag「#筆桿接力罷免到底」，便可加入串連。創作發表之後，可將作品連結寄送至發起小組之新聞聯絡信箱，發起小組便會公開納入創作目錄。

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