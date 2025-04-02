花蓮議長張峻喊罷傅崐萁　朱立倫嘆：沒有小恩小怨只有大是大非

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

曾為國民黨花蓮縣黨部主委的花蓮縣議長張峻今（2日）表態罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁，並以黨內大老形容傅為「病毒」、「腐肉」為例，喊話切除，「再不切割傅崐萁，國民黨將走向泡沫化，並成為傅崐萁的陪葬品」。國民黨主席朱立倫於中常會上意有所指表示，這時候沒有個人的小恩小怨，只有大是大非，所有黨公職應團結一致，力挺國民黨所有立委，才能挺住這一次的惡罷，保衛台灣民主。

朱立倫今日主持中常會時痛批，全世界沒有任何民主國家的執政黨會發動大罷免針對在野黨，這是民主之恥。他也意有所指表示，國民黨同志必須要團結一致，不分你我、不分彼此，所有地區的黨公職要總動員，才能挺住這一次的惡罷，保衛台灣民主，讓下一代能過安定、和平的好日子。

另，對於陸配「亞亞」、「恩綺」、「小微」因武統言論，遭移民署廢止居留許可而陸續離境，這也引發言論自由的討論，朱立倫認為，民主是不能打折扣的，民主自由不是必須在台獨的旗幟之下，才有民主自由，「民主自由必須是沒有先決條件」。民進黨現在不斷箝制很多國人的言論自由、箝制國人的思想自由，甚至兩岸交流的行動自由，這些都是在他們的意識型態和特定條件之下，來傷害民主自由。

朱立倫說，對民主自由最大的傷害，是民進黨想一黨專政、一黨獨裁。現階段，民進黨已完全掌握行政、司法、考試、監察四院，現在連唯一具有制衡力量的立法院，都想透過大罷免達到一黨專政的目的，媒體也被民進黨掌控，網軍更是民進黨的天下，如果今天台灣不容許任何反對的力量、任何在野的聲音，台灣的民主何在？

至於國民黨台北市議員鍾小平日前爆料稱，罷免綠委連署是國民黨青工會提供名冊，國民黨全國青工總會昨天嚴正澄清，鍾小平的說法毫無根據，並非事實。