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【廣編】BIG BANG 20週年高性能鉅作！5款標誌性材質實證全方位高端製錶實力

▲▼Hublot,宇舶錶,BigBang,製錶,限量款,瑞士。（圖／品牌提供）
▲從顛覆傳統到定義未來，HUBLOT 以極致工藝與材質創新，奠定瑞士頂級製錶品牌的標誌地位。

圖、文／Hublot宇舶錶提供

自2005年Big Bang誕生以來，Hublot宇舶錶便以顛覆性設計、突破性材質與極致工藝，重新定義高級製錶。從黃金與橡膠的創新融合，到全透明藍寶石與高科技陶瓷的極限應用，宇舶不僅開創了全新的製錶時代，更成為瑞士頂級鐘錶品牌，確立在LVMH 集團中的地位。

為慶祝Big Bang 20週年，宇舶推出全球唯一「極致融合 · 超凡工藝」限量組合（價值100萬瑞士法郎，約新台幣3,600萬元）。這款震撼鉅作融合品牌尖端材質與高複雜功能，包含五款精心打造的巔峰時計，每一枚皆為技術與藝術的極致體現，彰顯宇舶在製錶工藝、潮流美學與機械科技上的卓越實力，開創高級製錶的新奢華主義。

為了收藏這五款無與倫比的Big Bang 20 週年時計，宇舶特別打造專屬展示盒，彰顯品牌對材質創新與複雜工藝的極致追求。展示盒內的燈光設計巧妙，垂直光源以背光板呈現，讓腕錶的每一個細節在光影中栩栩如生，突顯其卓越工藝與精美輪廓。展示盒正面鐫刻「Materials & High Complications 1/1」，象徵這組全球唯一的非凡時計。

宇舶執行長Julien Tornare表示：「Big Bang 20年來始終引領製錶潮流，突破材質極限，顛覆複雜功能，這一系列證明了我們對高級製錶未來的承諾。這不僅是對過去輝煌歷史的致敬，更是宇舶邁向無限可能的起點。」

Big Bang 20週年「極致融合·超凡工藝」典藏系列，以顛覆性的創新與極致工藝，為高級製錶的未來寫下最耀眼的一章！

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Hublot宇舶錶BigBang製錶限量款瑞士

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