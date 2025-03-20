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李勝利大陣仗「現身杭州夜店」引陸網怒　文旅局急回應：確認中

記者廖翊慈／綜合報導

南韓團體BIGBANG前成員李勝利過去因性招待事件，被控9項罪名，吃了1年6個月的牢飯後，於2023年2月出獄。他出獄後，繼續到各地開趴，18日被多名網友拍到，高調現身杭州的夜店，引陸網開罵。杭州文旅局對此回應，將會調查，李勝利為何會出現在杭州夜店。

▲▼勝利大陣仗現身杭州夜店「保鑣狂擋路人手機」。（圖／翻攝自微博）

▲▼勝利大陣仗現身杭州夜店「保鑣狂擋路人手機」。（圖／翻攝自微博）

▲▼勝利大陣仗現身杭州夜店「保鑣狂擋路人手機」。（圖／翻攝自微博）

▲李勝利現身杭州夜店。（圖／翻攝自微博，上同）

據《九派新聞》報導，李勝利身穿全黑、頭上掛著黑色墨鏡，在多名保鑣的護送下，穿梭在該夜店內。過程中有不少人爭相合照，還有人錄影遭保鑣制止。影片中，李勝利看上去似乎心情還不錯，不斷對著鏡頭揮手、打招呼。

杭州市文旅局對李勝利現身杭州夜店一事回應，「如果李勝利是以個人身份參加活動，我們沒有管轄權；但如果是商演，境外明星在中國國內舉辦演出，需要報浙江省文旅廳事前批准。」具體情況如何，文旅局仍在核實中。

▲▼勝利大陣仗現身杭州夜店「保鑣狂擋路人手機」。（圖／翻攝自微博）

▲▼李勝利現身杭州夜店。（圖／翻攝自微博）

▲有不少人跟李勝利合照到。（圖／翻攝自微博，上同）

相關影片、照片引起陸網]熱議，「合照的人要向誰炫耀，和一個罪犯合照」、「罪犯可以入境嗎？嚴查這家店是不是有在賣毒」、「人口的多樣性體現得淋漓盡致，這種外國的劣跡藝人照樣還能來中國撈錢，還有人買帳，真是服了」、「大吐特吐，這種人還有人要粉，吃點好的吧」、「中國免簽證混進來的雜碎」、「滾出去，真噁心」、「他還有粉絲啊，都是一些什麼人啊」。

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