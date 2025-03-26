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暨大管院與瑞士教育集團簽署雙聯學制　送學生出國學習頂尖觀光管理

▲凱薩里茲飯店管理大學（Cesar Ritz Colleges Switzerland）校舍以提供皇室度假的避暑勝地Caux Palace全新改裝而成。（圖／國際暨南國際大學提供）

▲凱薩里茲飯店管理大學（Cesar Ritz Colleges Switzerland）校舍以提供皇室度假的避暑勝地Caux Palace全新改裝而成。（圖／國際暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學管理學院日前與瑞士教育集團（Swiss Education Group, SEG）簽署雙聯學位合作協議，合作對象涵蓋SEG旗下四所世界頂尖的飯店與餐旅管理學校，希望為學生開啟赴國際飯店管理與觀光產業進修和就業的機會。

暨大介紹，瑞士教育集團（SEG）成立於1982年，是全球最具影響力的飯店管理教育機構之一，專精於高端飯店管理、國際觀光、餐飲管理與廚藝藝術，擁有來自110個國家的6000名學生，校區遍布瑞士法語區與德語區；SHMS瑞士旅館管理大學（Swiss Hotel Management School）、HIM瑞士蒙特勒飯店工商管理大學（Hotel Institute Montreux）、Cesar Ritz 凱薩里茲飯店管理大學（Cesar Ritz Colleges Switzerland）與CAAS 瑞士廚藝管理大學（Culinary Arts Academy Switzerland）等旗下四所大學，在2024年QS世界大學排名「餐旅及休閒管理」領域均名列全球前七，其中瑞士旅館管理大學更排名全球第二，並在學術聲譽方面獲全球第四的高度評價。

▲暨大管理學院與瑞士教育集團簽署雙聯學制，打造國際飯店與觀光管理人才。（圖／國際暨南國際大學提供）

暨大表示，SEG的教育模式結合理論課程與實務訓練，學生在學期間即有機會進入全球頂級飯店實習，例如四季酒店（Four Seasons）、麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）、萬豪國際（Marriott International）等國際知名品牌，畢業後即可直接進入全球高端餐旅與管理領域發展；此次合作由副校長曾永平、觀光休閒與餐旅管理學系主任黃裕智、國際事務處組長龎鳳嫺親赴瑞士，拜會SEG旗下各校區，深入了解課程設計、實務訓練模式及業界合作機會，並正式簽署合作協議，確保雙聯學制的順利推動。

▲暨大管理學院與瑞士教育集團簽署雙聯學制，打造國際飯店與觀光管理人才。（圖／國際暨南國際大學提供）

本次簽署的學士3+1與碩士1+1雙聯學制，將讓該校國際企業學系、經濟學系，以及對飯店與觀光產業有興趣的管理學院學生，有機會在瑞士進修一年、擁有與全球頂尖飯店管理專家學習的機會，並同時獲得暨大學位、SEG旗下任一大學的學位，以及SEG合作夥伴暨英國University of Derby的學位，為未來職涯發展增添極具國際競爭力的學歷與專業認證。

暨大校長武東星指出，隨著國際觀光與飯店產業的快速發展，具備跨文化溝通能力、管理知識與國際實務經驗的專業人才需求日益提升；透過本次合作，暨大學生將能夠在全球最頂級的飯店學府學習，與來自世界各國的優秀學子交流，並在畢業後立即進入國際市場，成為全球款待與觀光產業的菁英人才。

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