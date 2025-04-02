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獨／鍾文智落跑「拉警報」！張綱維2度接近漁港　高院今緊急拘提

記者劉昌松／台北報導

遠航董事長張綱維因掏空公司35億元，一審被判處徒刑14年、另1年刑期可易科罰金，同時須接受科技監控，案件上訴二審後，高院合議庭發現，張綱維近期有7次違反科控警示，其中2次是行蹤鄰近高雄塭仔頭漁港，因此在2日緊急將張綱維拘提出庭，決定是否有羈押必要。

▲▼遠航董事長綱維遭高院拘提。（圖／記者劉昌松攝）

▲遠航董事長張綱維因多次違反科技監控規則，遭高院拘提出庭。（圖／記者劉昌松攝）

連一鮑魚前董事長鍾文智因炒作TDR被判刑30年5月確定後潛逃，高院自律調查認為審判長邱忠義、受命法官陳勇松在裁定不延長科技監控程序有瑕疵，建請司法院移送評鑑，巧得是，這次張綱維科技監控案，又因為原本的承審法官請假，高院規定由法官陳勇松在2日代理開庭，陳勇松在庭上對張綱維表示，開庭目的就是要調查違反科控的情節是否有羈押必要。

張綱維因侵占掏空遠航資產35億元，2024年9月被台北地院依背信等罪嫌判處重刑，之後被裁定除交保1億元、限制出境出海及住居，且每周1次到派出所報到外，新增電子設備監控，並要求每天以手機自拍，向科技監控中心報到。

全案經上訴高院後，先由審理庭初步開庭了解檢辯雙方主張，並確認張綱維接受科技監控的情況，日前正式分案後，合議庭收到科控中心報告，顯示張綱維近期有7次違反科控規定的警示情況，包括多次延遲自拍報到時間，甚至有2次GPS定位在漁港附近，為免又發生潛逃事件，高院簽發拘票，由法警將張綱維拘提到案。

張綱維在2日下午的庭訊中表示，他是家中獨子，沒有結婚生子，母親癌末重病，行動不便只能靠他照顧，有幾次延遲手機報到，是因為他正在打理母親生活事務，但很快就補報到了，至於GPS定位部分，則是因為他開車載母親到高雄鳳山區的中醫診所看診，他沿途行駛在國道三號上，沒有停靠在漁港。

張綱維的律師幫忙解釋，可能是因為高速公路靠近塭仔頭漁港，造成GPS判斷差異。公訴檢察官要求張綱維必須提出母親看診證明，並希望張綱維確實遵守科技監控規範，否則未來可能聲請羈押。

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