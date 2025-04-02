譴責中共軍演　朱立倫籲保持和平：大家都是炎黃子孫、同文同種

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國解放軍昨日清晨宣布在台海四周進行陸海空軍、火箭軍的軍事演習，引發外界高度關注，不少人都擔憂共軍是否將突襲「由演轉戰」。國民黨主席朱立倫今（2日）主持國民黨中常會時強調，大家都是炎黃子孫、同文同種，兩岸就應該要和平，國民黨必須嚴正表達立場，嚴正譴責共軍最近所做的所有軍事動作和演習。

朱立倫表示，國民黨嚴正譴責共軍最近所做的所有軍事動作和演習，這不但對兩岸關係沒有正面幫助，對民眾情感更是嚴重破壞，對區域軍事穩定沒有任何正面幫助。任何破壞區域均衡、任何影響兩岸和平，國民黨立場都是堅定反對。

朱立倫說，國民黨的兩岸立場就是「和中」、「和陸」，以和平為最重要的目標；同樣地，國民黨對美國是「親美」，但不是依賴美國。民進黨則是一面倒依賴美國，且毫無疑問的「抗中」，「依美抗中」不會保台，只會害台。唯有「親美和中」，兩岸和平、和中才能真正護台灣，這是國民黨堅持的立場。

朱立倫認為，台灣不能依賴美國，就要自立自強，就要有雙D戰略，一方面保有強大且穩健的國防，另一方面也要對話交流，協調降低兩岸風險，他們必須強調對話交流，而不是對抗交惡。

朱立倫也批賴清德總統為了個人的政治目的，而民進黨為了意識形態，不斷地造成兩岸對抗。國民黨希望避戰的同時，賴清德卻不斷在引戰，引戰毀台是民進黨正一步一步在做的事情。因此，國民黨誠摯呼籲，放下個人權位與意識形態，唯有透過對話交流，才能促進兩岸和平穩定。