搶春遊商機！電商推高CP值住宿券、3C限時優惠　4／4開放首批預購Switch 2

▲4/4下單Nintendo Switch 2 遊戲主機有預購驚喜價。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

清明四天連假即將到來，觀光市場再迎旅遊熱潮，「行李箱」、「行動電源」等關鍵字搜尋次數攀升，「飯店類票券」網購買氣也有感提升，春季旅遊潮正夯，電商平台業者精選旅遊裝備、時尚配件推限時優惠，旅遊住宿券更是破盤跳殺近4折，滿足各族群的旅遊需求，4/4當天還有3C夯品開搶，Nintendo Switch 2將開放預購驚喜價。

假日出去玩想避開塞車人潮，不少民眾會選擇交通位置便利且擁有多元休閒設施的好去處，熱門的東森廣場台北車站K區地下街，購物、美食及娛樂一應俱全，吸引大批人潮，尤其寶可夢機台進駐後，每逢週末都大排長龍，而備受矚目的新一代卡片遊戲機《Pokémon MEZASTAR 寶可夢明耀之星》上市，商場內原「Ga-Olé Station TAIPEI」也全面升級改裝，以全新姿態「MEZASTAR Station TAIPEI 台北特色店」重新開幕，親子同樂或粉絲聚會不妨排進連假出遊清單，一起熱血對戰，搶快體驗遊戲的魅力。

▲全台唯一「MEZASTAR Station TAIPEI 台北特色店」於東森廣場台北車站K區地下街亮相，吸引大批人潮前往，搶先體驗熱血對戰快感。（圖／東森購物提供）

看準連假旅遊熱，即日起至4/4，蝦皮購物「4.4購物節」精選出遊必備商品下殺9折起外，想找高CP值住宿的旅人，原價破萬元的煙波大飯店 聯合住宿券、老爺酒店集團聯合住宿券，活動期間通通不到4千元，可以考慮入手；4/4當天則是精選眾多3C科技優惠限時開搶，尤其是眾所期盼的Nintendo Switch 2 遊戲主機全新上市，將推出首批預購驚喜價，另外，石頭科技Qrevo C全能掃拖機器人獨家開賣祭出13,999元，智慧手錶Redmi Watch 4、輕便好攜帶的 Redmi Buds 5 Pro 無線藍牙耳機 ，或是出外旅遊必備的 Xiaomi 磁吸行動電源，優惠價從0點開始，下殺最低千元有找。

▲「春遊好貨折扣節」即日起至4月11日開跑。（圖／PChome 24h購物提供）

適逢櫻花旺季到來，連假出國賞櫻也是很多人的熱門選擇，看好春遊商機，PChome 24h購物即日起至4/11開跑「春遊好貨折扣節」，並觀察指出3/10～3/23站上行動電源、充電線、藍牙耳機等旅遊必備3C配件的搜尋量逐漸攀升，「行動電源」更是連續一週攻佔熱搜排行榜冠軍，總搜尋量筆數破萬次，當中又以「小米 33W自帶線20,000mAh行動電源」最熱銷，2月銷量月成長近1.5倍；攝錄影相關產品也有明顯的增長趨勢，像是「DJI手持拍攝裝置」2月整體業績年成長近4成。另一方面，「休閒鞋」近一週的瀏覽率也飆升3倍，業績較上週成長超過7%，顯示戶外出遊商機湧現。