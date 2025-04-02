同框張安樂遭質疑不適任　區桂芝嗆「莫須有指控」：只是打招呼

▲北一女老師區桂芝爭議持續延燒。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女國文教師區桂芝因接受央視採訪引發風波，社群平台又傳出一段她與統促黨主席白狼張安樂交談影片，遭外界質疑不適任。區桂芝今（2日）表示，這是「莫須有指控」。她說，當天是眷村大型公開活動，因為張安樂多次透過朋友對她表達支持，加上張安樂母親是北一女老師，所以只有簡短談話打招呼。

區桂芝爭議事件今日持續延燒。社群平台抖音流傳一段區桂芝與統促黨主席白狼張安樂同框交談影片，民進黨台北市議員林延鳳在今天批評，區桂芝「滿口禮義廉恥」，卻選擇和有黑幫背景的白狼站在一起，質疑區是否還適任教師。

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區桂芝回應，因為張安樂曾多次透過朋友表達對她的支持，平常沒機會看到彼此，當天自己以眷村子弟身份參加眷村公開活動，現場有數百人，碰到張安樂時特地主動上去打個招呼並致謝，「張主席提到他媽媽是北一女老師，小時候在北一女生活過，就只是這樣簡單的談話。」

對於外界批評她跟黑幫背景的張安樂同框，已不適任教師，區桂芝直言：「這部分我需要回應嗎？」她隨後表示，這些都是莫須有的指控，自己從來沒有跟幫派有任何連結，若張安樂現在有任何幫派，那就派警察去抓他，讓大家知道，才會知道跟什麼人劃清界線不要來往。

至於北一女校方是否有針對此事詢問，區桂芝回應，「我想應該不會。」她說，因為這是校外活動，而且是假日的公開大型活動，自己也不是偷偷摸摸跟幫派人士有什麼來往，僅僅是以眷村子弟身分參加公開聚會。

區桂芝日前接受大陸央視採訪，質疑總統賴清德將中國大陸定調為「境外敵對勢力」。區桂芝被民眾投訴違反教育中立，教育部將此事轉給北市教育局處理，但教育局認定區桂芝並未違反中立。北一女中校長陳智源日前則發出公告，指兩岸政治關係緊張，為避免不必要困擾，禁止教職員工接受央視等中共所屬官方媒體採訪。