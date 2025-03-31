立委出席竹聯幫主告別式爆爭議　警政署長「黑幫零容忍」說話了



▲媒體詢問警政署長張榮興民代出席竹聯幫主告別式問題 。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

近日竹聯幫新任幫主爭議，以及桃園市平鎮區爆發天道盟同心會與竹聯幫承信會因天九牌「牌越賭越多」的詐賭糾紛，同心會成員詐賭被抓圍毆後，允諾隔天會賠償600萬元給賭場，但竹聯幫承信會成員隔天卻上門砸場子，承信會認為天道盟同心會詐賭在前、不講江湖規矩砸場在後，28日派遣19歲小弟持美國知名軍火公司Bushmaster所生產的的緊緻型M4短版突擊步槍，到同心會位於平鎮區雙高路的招待所開槍掃射17槍。

31日下午警政署長張榮興到刑事局視察全台警方掃黑成果，記者會有記者詢問張榮興對於近日黑幫詐賭衍生持突擊步槍掃射復仇的火拼糾紛，警方要如何處理因應？

對此警政署長張榮興表示：「未來對於涉案幫派核心分子、或者高風險的這些分子、有專案的小組會來做偵辦」「另外針對黑幫成員堂口，或者依附的行業、會去做溯源偵查，會做一波波的掃蕩」「警方對黑幫持續零容忍、做強力的執法」。

現場也有媒體問到竹聯幫幫主「么么」黃少岑過世，包含民進黨立委柯建銘在內諸多藍綠立委議員到場致意，是否構成資助黑幫？或公務人員替黑幫站台造勢等問題、警政署會不會查辦？或者報請中央依法究責等問題？

對此張榮興表示：「關於竹聯幫主告別式，有些人是掛名的，對於政治人物出席黑幫幫主告別式行為，警政署研判是屬於他們個人的行為，並不代表警方立場。」「至於是否構成不法情形，如果查有事證的話，警方絕對是不論身分，會依法來究辦」

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