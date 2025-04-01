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北一女「禁止教職員接受央視採訪」　校長發公告：考量兩岸緊張

▲▼北一女國文老師區桂芝被檢舉違反中立原則，今天出面否認。（圖／記者許敏溶攝）

▲北一女校長發出公告，因兩岸關係緊張，禁止教職員接受中共官媒採訪。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女國文教師區桂芝日前因接受央視採訪遭民眾檢舉而引發爭議。網路更流傳北一女中校長陳智源貼出公告，指兩岸政治關係緊張，為避免不必要困擾，禁止教職員工接受央視等中共所屬官方媒體採訪。台北市教育局證實為校方公告，並指在教育中立之下，尊重教師專業自主權及捍衛言論自由。

區桂芝日前接受大陸央視採訪，質疑總統賴清德將中國大陸定調為「境外敵對勢力」。區桂芝還被學生反映在課堂上違反教育中立，教育部將此事轉給北市教育局處理，教育局今天認定區桂芝並未違反中立。

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不過，社群平台Threads今天流傳疑似北一女中校長陳智源於3月31日發布的3點校內公告，公告指出，「1.本校校風自由民主，在不違反法律規定的前提下，包容多元意見並尊重不同立場；2.考量目前兩岸政治關係緊張，為避免衍生不必要的困擾，即日起，禁止本校教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪（例如央視）；3.為避免個人言論引起社會輿論熱議或造成誤會，即日起，本人暫停社群網站發文並謝絕所有媒體採訪。」

《ETtoday新聞雲》致電校長陳智源與其秘書，電話都直接進語音信箱。

北市教育局證實此事，並指「基於校本管理，北一女中校方已表達其立場」。教育局強調，在教育中立之下，尊重教師專業自主權及捍衛言論自由。

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