全國大掃黑成果！逮861人扣270把槍　美駐台FBI、DEA大頭全出席

▲警政署長張榮興31日到刑事局視察全國警察掃黑成果 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

日前在春節期間發生幫派間衝突、開槍事件，加上竹聯幫主少岑舉辦公祭，警政署聯合台灣高檢署自2月24日到3月7日止，實施「全國同步掃黑、肅槍行動專案」聚焦打擊黑幫成員。專案期間共查緝幫派犯罪組織141個、犯嫌861人，不法金流達新臺幣5457萬餘元，並破獲改造槍械場所10處、查扣各式非法槍枝270枝。

31日下午14時30分，警政署長張榮興到刑事局視察掃黑成果，包含美國緝毒署（DEA) 駐台辦公室主任Justin Schoeman、聯邦調查局（FBI） 駐台聯絡官Bill Baoerjin、美國國土安全調查署（HSI) 駐臺辦公室主任Brian Sherota等人，在刑事局長周幼偉及副局長陪同下視察全台掃黑成果。

張榮興致詞指出，台灣執法機關與美國聯邦執法機交流合作非常密切，統計近3年透過台美執法機關情資交換，緝獲刑案總計15件52人、包含跨境毒品5件27人、詐欺5件15人、性剝削2件3人、槍砲2件6人、洗錢1件1人，另緝捕遣返滯外逃犯共28人，為台美國際執法合作奠定厚實基礎，張榮興代表台灣警方誠摯感謝美方執法機關所提供協助。





專案期間，3月5日新竹縣警局破獲太陽盟新堯總會豐陽會成員的地下兵工廠，警方查扣包含HK416突擊步槍在內的各式突擊步槍20把、霰彈槍3把，短槍16把總計長短槍各39把，子彈300餘發，美國執法機關正與警政署交接相關制式槍枝情資，釐清該批火力強大的制式槍枝供應來源。

本次專案行動共動員全國警力8670人次，查緝竹聯幫各堂口及天道盟各堂正義會、太陽會、北海會、同心會、四海幫、太陽聯盟、松聯幫、北聯幫、新竹縣三環幫、小南門幫、等黑幫成員，其中包含統促黨犯嫌3人；另掃蕩幫派犯罪組織所圍事經營與經常活動處所共計2752處，重大成果包括：

刑事局偵九大隊會同土城分局查獲天道盟同心會林姓成員等10人，在2024年間以假買虛幣真恐嚇取財的暴力犯罪案件，警方3月4日收網查扣模型槍2把、幫派匾額、棒球棍、監視器主機及贓款35萬餘元等證物。





新北市永和分局查獲竹聯幫仁堂弘仁會三峽分會長陳嫌等7人成立詐騙集團案，查扣模擬槍1枝、毒品K他命34包、毒品咖啡包80包、手機等證物，法院裁定扣押455萬餘元。

刑事局中部打擊犯罪中心會同台中、南投、彰化警方查獲查獲劉姓主嫌等人持有、改造槍械案件，查扣非制式手槍9枝、霰彈槍2把、子彈165顆、霰彈16顆及鑽床、電鑽等改造工具一批。

警政署長張榮興強調，近期竹聯幫主角力結果，警方將全程監控並交由掃黑專責隊嚴查不法，力求掃蕩撲滅黑幫囂張氣焰。

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