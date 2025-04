車臣領導人17歲兒子「新頭銜」曝光　執掌內政部大權

▲卡德羅夫任命17歲兒子亞當擔任內政部監管人 。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

車臣官方電視台《車臣新聞》(Vesti Chechnya)3月31日報導,共和國領導人卡德羅夫任命17歲兒子亞當(Adam Kadyrov)擔任內政部「監督者」(Curator)。這意味著亞當將領導負責警察、反恐、地區安全的內政部。

莫斯科時報、商業內幕等指出,亞當的這項新任職是按照父親卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)指示執行,相關消息已經俄羅斯官媒塔斯社證實。依據新聞畫面,亞當與車臣內政部長伊拉斯哈諾夫(Aslan Iraskhanov)主持內政部會議,還任命新的警察局長、頒發勳章,但卡德羅夫本人並未親自到場。

Kadyrov appointed 17-year-old son as curator of the Chechen Interior Ministry, – Russian media.



Now all the security forces of Chechnya are subordinate to the teenager. Adam Kadyrov in his new position has already managed to chair a meeting of the Interior Ministry, appoint a… pic.twitter.com/CvoOznPsJG