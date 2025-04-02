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車臣領導人17歲兒子「新頭銜」曝光　執掌內政部大權

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲卡德羅夫任命17歲兒子亞當擔任內政部監管人 。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

車臣官方電視台《車臣新聞》（Vesti Chechnya）3月31日報導，共和國領導人卡德羅夫任命17歲兒子亞當（Adam Kadyrov）擔任內政部「監督者」（Curator）。這意味著亞當將領導負責警察、反恐、地區安全的內政部。

莫斯科時報、商業內幕等指出，亞當的這項新任職是按照父親卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）指示執行，相關消息已經俄羅斯官媒塔斯社證實。依據新聞畫面，亞當與車臣內政部長伊拉斯哈諾夫（Aslan Iraskhanov）主持內政部會議，還任命新的警察局長、頒發勳章，但卡德羅夫本人並未親自到場。

亞當是卡德羅夫的第3個兒子，至今獲得至少16個國家勳章，他自2023年起擔任父親卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）首席保鑣，並在俄羅斯國防部旗下步槍營擔任觀察員。那年的亞當被拍攝到毆打焚燒《可蘭經》的俄羅斯青年。

只不過有傳聞指出，卡德羅夫的健康狀況不佳，有人認為亞當正在接受培訓以接替卡德羅夫的位置。另據俄羅斯獨立媒體Novaya Gazeta先前消息，卡德羅夫可能正與腎臟與胰臟問題抗戰。

就在亞當被任命擔任內政部監督者之前，他的父親卡德羅夫才傳出與俄羅斯總統普丁關係緊張的消息。據信俄羅斯政府得知卡德羅夫曾與中東官員秘密會晤進行未經授權的談判，試圖藉此保護他的家人與資產，讓克里姆林宮對他心生懷疑。

▼在亞當被任命擔任內政部監督者之前，父親卡德羅夫才傳出與普丁關係緊張的消息。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）。（圖／達志影像／美聯社）

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