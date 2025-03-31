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抓包劉世芳稱「租金補貼凍200億」說謊　藍黨團：只凍結41億元

▲▼國民黨團召開 戳破劉世芳謊言 記者會 王鴻薇 羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開戳破劉世芳謊言記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨全台舉辦「人民是頭家」政策宣講，內政部長劉世芳不僅喊出「中國台北，一邊一國」，每場皆宣稱租金補貼預算有200億元被凍結，可能在10月至11月就會用完，引發在野黨強烈抨擊。國民黨立法院黨團今（31日）召開記者會表示，根據國土署資料，立法院只凍結41.47億元，印證劉世芳張口就是說謊！

國民黨團書記長王鴻薇表示，劉世芳去民進黨做宣講時，再度把早已被澄清的謠言拿出來造謠，堂堂內政部長繼續造謠，稱全台有75萬戶要申請租金補貼，共要申請300多億元，卻有200億元被凍結，因此對租金補貼能不能正常發放的情況擔憂，這就是劉世芳的公然造謠的謊言。

王鴻薇指出，劉世芳是笨還是壞？請劉世芳拿出租金補貼被凍結200億元的預算在哪？張口就是說謊話。總統府早就公告總預算，劉世芳不看資料嗎？根據國土署今年2月17日公布的資料，今年度國土管理預算是414.67億元，用於中央擴大租金補貼專案有300億元，而目前遭立法院凍結41.47億元，占總體預算的1成左右，絕對沒有劉世芳說的凍結200億元。

王鴻薇說，以目前的預算情況，租金補貼要進行到今年11月都沒有問題，更何況，立法院凍結預算的過程中，要求內政部3個月內向立法院提出解凍報告，只要3個月內提出報告，凍結的41.47億元就可以支用。她表示，現在被凍結的預算，行政院會可以向立法院委員會提出解凍申請，但截至上周五下班日之前，也就是總統府公告總預算案已經超過一個星期，行政院各部會都沒有將任何一個解凍案送進立法院。請問一下，行政院有時間跑去宣講，說立法院刪除、凍結預算，卻沒有時間提出解凍嗎？

國民黨團副書記長羅智強諷刺，民主進步黨應改名為「謊言進步黨」，劉世芳就印證民進黨造謠。國土署114年編列約400億經費撥補住宅基金，用於社會住宅與住宅補貼比113年的200億足足增加一倍，而立法院表決通過的提案是排除撥補住宅基金的400億後，其餘的減列1.46億、然後凍結約41億，預算明明綽綽有餘。

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