台灣馳援緬甸強震整備完成　126名救災人員、6搜救犬待命中

▲緬甸地震後，一棟建築物受損傾斜。（圖／路透）

實習記者石嘉豪／台北報導

緬甸昨日當地時間下午12時50分發生芮氏規模7.7強震，震央位在中部地區，且深度僅10公里，連遠在千里之外的泰國曼谷也能感受到巨大威力。對此，外交部今（29日）表示，相關人員及裝備已整備完成，隨時可出發，待當地政府回覆即可出發；而內政部也指出，已完成126名搜救人員的全員待命，令包括搜救犬6隻。

緬甸中部在昨日當地時間下午12時50分發生芮氏規模7.7強震，據了解，目前已有1002人喪命，而美國地質調查所（USGS）估計，將可能有超過1萬人罹難。

至於我國政府是否將派員至當地協助救災？外交部提到，駐泰國和駐緬甸的兩代表處，均已於第一時間向兩國政府表示，我國願派遣搜救隊協助兩國賑災，相關人員及裝備均已整備完成，隨時可出發。

不過，外交部也點出，泰國、緬甸兩國政府鑒於當地現況、客觀基礎條件及接待國際救援團隊之整體規劃及後勤支援能力，仍有若干困難待克服，故暫未回覆我方派遣搜救隊需求。

此外，內政部消防署指出，昨日已通知本月國際人道救援輪值縣市，包括屏東縣、桃園市消防局及輪值縣市領犬員整備待命。內政部消防署說明，同時，已完成搜救人員126人，包括，6名醫師、7名護理師、2名獸醫師、2名結構技師和搜救犬6隻，以及各式裝備器材15公噸的救援待命整備。

最後，內政部消防署表示，特種搜救隊也已停休，全員待命中，屏東縣消防局搜救隊40人今天也已至南投竹山消防署特搜隊待命，民間的慈濟慈善基金會也已備妥物品，包括50箱香積飯、200條毛毯和穀力棒等63箱等賑災物資。