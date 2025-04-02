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鄰居假好心幫裝監視器「防盜」　竟偷拍媽媽與小孩裸照

好鄰居竟是戀童變態！假意幫裝監視器「防盜」，偷拍媽媽與小孩2000裸照。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

英國近日爆出一起恐怖事件，一名地方媽媽投訴，她萬萬沒想到56歲「好鄰居」湯林森（Peter Tomlinson）竟是一名戀童變態，以幫裝監視器防盜之名，實際上對她與家人進行偷拍，存下超過2千張的私密影像與裸照。目前湯林森已遭警方逮捕，並被判刑。

據英國《每日郵報》報導，這名媽媽是一名單親媽媽，帶有2名年幼孩子。這位媽媽說，湯林森大約在17年前搬到諾丁漢布朗斯陶（Broxtowe）地區，後來也成為她們的鄰居，媽媽說，雖然大家都知道湯林森有案底，但也不清楚他犯下什麼案件，也覺得他「很可憐」，因為他有案底的關係，很難找到正式工作，所以鄰居們都會幫忙他，給他打工或做手工藝賺錢的機會。

媽媽也說，湯林森跟鄰居們相處良好，大家都認為他是好人，已經改過自新，自然就對他沒有戒心。媽媽稱，有次她外出旅行，所以把鑰匙交給湯林森，拜託湯林森幫她照顧寵物，湯林森也相當「負責」。不過媽媽回來後，發現家中有3500英鎊（約新台幣15萬元）不翼而飛，但一開始不覺得湯林森有異狀，心想可能是家中遭竊賊入侵。

湯林森。（翻自《每日郵報》）

▲湯林森。（圖／翻自《每日郵報》）

於是湯林森說服她，勸她在家中裝設監視器，甚至願意幫她安裝，這位媽媽不疑有他，就把架設監視器的工程交給湯林森。但後來媽媽發現，不少監視器檔案都突然消失，這時她才驚覺不對勁，於是把家中監視器檢視一番，發現連她的娃娃拖鞋、娃娃的眼睛被改造成隱藏式攝影機。於是她自己加裝監視器「反監視」，果然拍到就是湯林森的搞鬼。

而後媽媽報警處理，警方也發現，湯林森手上握有這位媽媽與小孩們的2000份以上沒穿衣服和上廁所的影像，行為相當變態。這時媽媽也才得知，原來湯林森的犯罪紀錄，就是戀童案。

湯林森之後被警方逮捕，全案也進入司法程序。但讓媽媽擔心的是，湯林森只被判16個月徒刑、緩刑兩年，雖然法院另外要求他必須上40堂矯正課程，以及10年禁制令，但媽媽仍擔心湯林森會再犯案，她也無奈直呼：「到底正義在哪裡？」

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