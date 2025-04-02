離婚後「才發現隱匿財產」　人妻求助：可在幾年內討回！律師解惑

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣離婚率位居亞洲第二，而夫妻間的財產問題顯得格外重要。就有人妻離婚後才發現，男方有隱匿財產，於是向律師諮詢求助。對此，恩典法律事務所律師蘇家宏拍影片解惑，更直言「其實離婚是相當嚴肅跟專業的事情。」

影片中提到，一對夫妻離婚，並寫好離婚協議書，男方也確實將一半財產給女方；然而，女生事後發現，男方不僅新買了一台賓士，又買了重機，不禁懷疑對方有隱匿財產。

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蘇家宏表示，很多人離婚離得很倉促，若發現對方有隱匿財產，有很多東西沒有據實告知，可在知道後的兩年內主張，「但有個狀況比較麻煩，像是離婚過了5年，可能就來不及了，當然個案還是有不同的判斷。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

他認為，離婚是相當嚴肅跟專業的事情，尤其在財產的處理上，「而且大家不要怕打官司，有時候可以運用法院的公權力，去調閱對方的財產清冊，當然到法院未必是好事，但好好處理一定是好事。」

至於被問到，「這種情況是否要重新提起訴訟？」蘇家宏回答不一定，可以先跟對方主張，但如果他不理你的話，就只好走上訴訟一途了。

對此，網友們紛紛回應，「所以說要離婚談財產，先把他祖宗十八代給查了」、「長智識了，謝謝分享」、「離就離了，別想這些」、「不要結婚比較好，省點事」、「遇到渣男，還是不婚不生、單身最快樂」。

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