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綠帽夫離婚3年發現「女兒非親生」怒告妻子　法院判賠22萬元

▲。（示意圖／CFP）

▲劉先生發現，扶養了7年的「女兒」非親生的。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

甘肅白銀一名劉先生日前指控，與王姓女子離婚3年後，竟發現自己扶養了7年的女兒不是親生的，氣得將王女告上法院，並求償精神損害賠償10萬元（人民幣，下同，約台幣45萬元），以及非親生女兒的扶養費48000元（約台幣21.9萬元）。

綜合陸媒報導，2007年，劉先生與王女相識相戀，並開始結婚同居生活；2008年生下兒子；2014年生下女兒；2018年，因夫妻感情破裂，女方向法院要求，與男方離婚，並分割婚後共同財產。

兩人協議約定，兒子女兒均隨男方生活，扶養費均由男方負責。離婚後，雙方為了孩子能夠繼續一起生活，男方依舊外出上班賺錢，女方及男方母親在家照顧兩個孩子，並經營早餐店。

▲法院認為，王女。（示意圖／CFP）

▲法院認為，王女違反了夫妻之間忠誠的義務，給男方造成了精神上的損害。（示意圖／CFP）

王女在2021年，向法院要求變更兩個孩子由她扶養。法院調解約定，兒子由男方撫養，女兒由女方撫養，扶養費均自理。

劉先生於2021 年5月，與兩兒女做親子鑑定，發現自己並非女兒的親生父親，一氣之下向法院請求，撤銷兩人的離婚調解書，由女方支付非親生子女扶養費48000元，支付過失賠償及精神損害賠償10萬元。

甘肅省白銀市中級人民法院經審理認為，女方違反了夫妻之間忠誠的義務，給男方造成了精神上的損害，判決支付精神損害撫慰金20000元，男方對非親生女兒並無法定撫養義務，酌定返還撫養費30000元，王女一共應支付給劉先生50000元（約新台幣22.8萬元）。

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