台南得正「隔壁開新手搖飲」神奇合體！粉專笑：懷疑故意　萬人讚爆

▲店名合在一起就是「富富得正（負負得正）」。（圖／翻攝自臉書／台南式Tainan Style）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣許多餐廳、店家愛用諧音哏，不少人也以此為樂。地方粉專「台南式 Tainan Style」近日就發現，手搖飲店「富富」將要開在「得正」的旁邊，兩家店名合體就是「富富得正（負負得正）」了。超巧妙諧音哏掀起熱議，大票網友朝聖直呼，「可以跟房東協調，左右對調一下嗎」、「在一起！在一起！」

粉專「台南式Tainan Style」昨日PO出照片，同時打趣道「我懷疑是故意的，但我沒有證據。」只見位在東門路二段的知名手搖飲店「得正」旁邊，準備開新的手搖飲店「富富」，而將兩家店名合在一起念，即為「富富得正（負負得正）」。

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PO文曝光後，狂吸超過4.8萬人按讚，大家紛紛笑回，「台南哏」、「數學我不會就是不會」、「紅藍CP...仙品」、「數學老師說正確答案」、「以前街上有一家飲料店名叫伴糖，我都在期待旁邊開一個趣冰了」、「富富得正，正確答案」、「數學老師既視感」、「感覺廣告公司是同一家」。

另外，不少在地人也留言表示，「原先的飲料店生意還不錯欸！好特別」、「東門路衛生局那邊」、「我知道這裡！在東門路那邊」、「林森路右轉東門路上～我家附近，下次回去來買一杯」。

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