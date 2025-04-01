「誰要跟我們回家」？　夫妻備孕無果…竟到烈士陵園哭喊求子

▲夫妻倆備孕5年無果。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一對夫妻因備孕5年無果，近日特地騎機車到雲南保山的「松山戰役娃娃兵烈士墓園」，並大喊「誰願意跟我們回家」？女方表示，「希望能帶一個小英雄回家」，在祭拜的同時，男方還行了個標準的軍禮，相關影片引起陸網熱議。

據《瀟湘晨報》報導，女方透露，他們夫妻倆結婚5年，一直沒能擁有自己的孩子，有網友建議他們，去雲南烈士陵園祭拜，喊一嗓子，於是他們從武漢騎大半個月，來到雲南省保山市龍陵縣松山抗戰遺址求子，還帶了很多糖果、飲料祭拜娃娃兵。

▲▼兩人在陵園大喊，「誰願意跟我們回家？」（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

公開資料顯示，松山戰役娃娃兵烈士墓園位於雲南省保山市騰衝市，是全中國唯一專門為娃娃兵建立的烈士陵園，這裡佇立著1000個娃娃兵的雕像。1944年，歷時了三個多月的松山戰役在雲南展開。當時中國遠徵軍傷亡慘烈，因兵力不足，徵召了7000多名娃娃兵。

這些孩子基本上是沒有家庭的孤兒，其中一些孩子的父母被殘忍地殺害，另一些則由於家庭生活困難和戰爭的影響，家人無法養活他們，因此被徵召入中國遠徵軍。這些孩子的年齡大多在13至15歲之間，最小的只有9歲。

▲陵園內佇立著1000個娃娃兵的雕像。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報，上同）

夫妻倆將「求子」影片上傳至社交平台，引起熱議。不少網友直呼，「別消費烈士，別靠出格言行博眼球」、「有病就治，生殖科掛個號」、「備孕幾年不行就去試管，搞這些幹什麼，還去這樣嚴肅的地方拍這種影片，可惡至極」、「毫無底線，毫無道德，有毛病就去醫院治」、「跑烈士陵園大吵大鬧不說，還求人家先烈要孩子？夫妻倆上午精神科下午一個去男科，一個去婦科」。