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老闆麻吉趁聚餐狂伸鹹豬手　女律師怒提告！噁狼二審仍判10月

▲▼性愛,性虐,約炮,約砲,上床,情侶。（示意圖／CFP）

▲女律師遭老闆好友亂摸，憤而提告。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

黃姓男子為台北市某律師的好友，因此於2021年4月間參加律師事務所的聚餐。不料三杯黃湯下肚後，黃男竟開始對事務所內的女律師小家（化名）伸出鹹豬手，趁機捏臉、摸腰，手還伸進小家大腿內側、鼠蹊部，最後更強吻小家臉部。小家提告，一審將黃男判刑10月，案經上訴，高等法院2日的二審駁回上訴，維持10月的刑度。可上訴。

判決指出，黃男與王姓律師交好，小家則為王姓律師的受雇律師。而王律師基於業務需要，經常找黃男等友人飲酒。案發於2021年4月間，晚間9點多，王律師找了黃男與一批友人，並找了小家等律師陪同，一起飲酒唱歌。

酒酣耳熱之際，黃男先自拉一個小圓凳坐在ㄇ形座位區邊緣的小家右側，伸手揉捏小家臉頰，再強行擠坐在小家右側，並伸手撫摸小家之左腰、下背部、右大腿內側及鼠蹊部。小家藉故上廁所，想擺脫黃男，但黃男還跟到廁所門口，之後又跟回座位再貼坐在小家身邊。黃男更不安份，鹹豬手撫摸小家腰際，更打算將手伸入小家褲頭，小家怒斥拒絕，將黃男鹹豬手撥開。

但黃男鹹豬手仍未停止，他與一旁的友人划拳，另一隻手則強行十指緊扣小家右手。還趁著划拳勝利，摟繞小家脖子，將小家臉部往自身臉部拉近後，強吻小家右臉頰。黃男的惡行讓在場的許多友人、同事均感到緊張，紛紛出手解救，藉機坐進2人中間、隔開2人，也趁著黃男要跟進廁所時，在外面大喊。女律師最後堅持住，沒被黃男進一步得逞，事後女律師提出告訴，黃男被檢方依照「強制猥褻」等罪提起公訴。一審法院認定黃男有罪，判刑10月。

一審判刑後，檢方認為判刑太輕，另外一審起訴黃男另涉性騷擾等罪竟獲判無罪為由，提出上訴；至於黃男也否認犯罪，提出上訴。不過案經高等法院二審審理後，認為檢方、被告上訴均無理由，2日駁回上訴，仍維持10月有期徒刑。

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