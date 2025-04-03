美關稅戰開打！各國反應一次看　歐洲協商反制政策

▲川普宣布對等關稅，其中台灣遭課徵32%關稅。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普於美東時間2日下午（台灣時間3日凌晨）宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，表示美國將依據各國對美課徵的關稅水準，反向課徵對等的一半稅率。相關政策出爐後，瞬間引發了各國的強烈反應。各國領袖紛紛表態，並開始評估潛在的經濟影響與反制措施。

據CNN報導，挪威在美國宣布將對其課徵15%的關稅後，貿易工業部長麥爾賽斯（Cecilie Myrseth）向當地媒體表示，她憂心美國的高額關稅將嚴重衝擊挪威經濟，特別是與歐盟的貿易關係。而被美國課徵關稅31%的瑞士聯邦主席凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）則在社群平台X發文稱，瑞士政府將迅速採取應對措施，強調該國長期經濟利益優先，並重申自由貿易的重要性。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）也在X強調自由企業與競爭是西方經濟成功的基礎。他以音樂串流平台Spotify和iPhone為例，指自由貿易促成了全球科技與文化的互通，如今美國以高關稅限制貿易，令人遺憾。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）則表示，美國此舉無異於向歐洲發動貿易戰，強調這場戰爭「沒有人是贏家」，歐盟將團結一致，給予適當且相稱的回應。

澳洲被課徵10%關稅後，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在記者會上直指這些關稅「毫無道理」，並強調真正的互惠關稅應該是零，而非10%。他痛批川普政府的政策違背2國夥伴關係，「這不是朋友的行為」。愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）則表示，愛爾蘭信奉開放和自由貿易，徵收關稅「不利於世界經濟」，政府將與企業合作應對關稅衝擊，並聯合歐盟與美談判，以減少損害。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在X發文，強調「友誼意味著夥伴關係，而夥伴關係應當是實質上的互惠關稅」，暗示美國的舉動已違反雙方的合作精神。而被美國加徵10%關稅的哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）表示，美國認為提高關稅可以增加其自身生產、財富和就業的觀點「是一大錯誤」。

被美國分別課徵39%和32%關稅的伊拉克與安哥拉等國尚未正式回應有關美國關稅的議題，但經濟學家預測，這些發展中國家將受到更嚴重的衝擊，可能會影響當地美國企業投資意願。目前，歐洲國家正在協商如何反制美國的關稅政策，而許多依賴對美出口的國家則陷入觀望。川普政府此舉是否會引發新一輪貿易戰，仍有待觀察。