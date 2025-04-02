台商抓包妻藏出軌性愛片　小王辯「氣氛使然的一夜情」免賠

記者黃翊婷／綜合報導

一名台商2022年7月間從海外返台，無意間發現妻子小美（化名）的手機中存有與阿輝（化名）的性行為畫面，他原本選擇原諒，但妻子仍肆意在外與異性搞曖昧，這才決定硬起來對兩人提告求償80萬元。不過，由於阿輝堅稱與小美只是一夜情，當時並不知道女方已婚，最終僅小美被台中地院法官判處應賠償20萬元，阿輝則免賠。

▲小美被丈夫抓包手機存有出軌的性愛畫面。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

台商在判決書中主張，他在2022年間前往海外工作至今，小美則留在台灣生活，沒想到同年7月他暫時返台，無意間發現小美的手機內存有與阿輝的性行為畫面，當下顧及家庭選擇原諒，結果小美未念此情，仍肆意在外結交異性搞曖昧，甚至不計舊情屢次要求離婚，這才決定不再隱忍，硬起來對兩人提告求償80萬元。

小美辯稱，丈夫早就已經原諒她了，雙方也達成共識不再追究，後來她受不了想要離婚，丈夫才重提此事，並提告求償。

阿輝則表示，他與小美是在公司聚會上偶然認識的，當時是小美主動聯繫訴苦，然後在氣氛使然下發生一夜情，但未曾發展成男女朋友關係，後續幾乎沒有聯繫，而且他並不知道小美已婚。

台中地院法官認為，小美主張自己已經獲得丈夫原諒，還提出對話錄音為證，但在錄音內容中，夫妻倆談及「錯事」卻始終都沒有指明究竟是何事，對話內容也看不出來丈夫有同意原諒她的情形，因此這部分不予採信。

法官接著指出，現有證據也無法證明阿輝是在明知小美已婚的狀態下，仍與女方發生性行為，最終僅判小美應賠償丈夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。