出差同住人夫行李箱露餡　她嗆正宮「我當小三囉」結局反轉慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻不滿丈夫阿榮（化名）與合夥人小鳳（化名）發生婚外情，兩人不僅在出差時同住一房，男方的行李箱內還放有女方的私密物品，憤而決定提告求償100萬元，但一審被判敗訴。不過，全案上訴至二審後，高雄高分院法官認為小鳳的行為確實已經侵害到人妻的配偶權，最終改判她應賠償20萬元較為適當，全案確定。

▲小鳳將自己的私人物品放在阿榮的行李箱內，結果被阿榮的妻子抓包。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿榮和小鳳是鄰居也是公司合夥人關係，2023年9月間兩人一起前往東南亞出差，卻同住一房共度兩夜，小鳳還把女性生理用品、免洗衣褲放在阿榮的行李箱內，後來小鳳甚至甘願用自己名義替阿榮申貸、提供信用卡使用，還在夫妻倆吵架時，跑來向她說出「我當小三囉」、「對，就是要逼妳離婚」等話，這才讓她決定硬起來提告求償100萬元。

不過，人妻一審被判敗訴，她不滿判決結果並提出上訴。小鳳則辯稱，她與阿榮只是事業合作夥伴，出差期間為了節省開支才會同住一房，加上考量到行李負重等問題，才會把自己的私人物品暫放在阿榮的行李箱內；至於自稱小三一事，她只是配合演出，實際上根本沒有做出任何侵害人妻配偶權的行為。

高雄高分院二審法官認為，阿榮和小鳳均是成年人，客觀上如非有意共度兩晚，應該會刻意避免與異性同住一房，況且當時人妻知道兩人要同住一房時，就已經嚴正表達反對，甚至表明願意出錢讓小鳳自己住一間房，但他們還是決定同住一房，這部分顯然不合常理。

而行李箱物品的部分，法官表示，一般女性基於人際禮儀或隱私顧慮，私人用品多會自己保存，如果不是非常熟識且關係親密，應當不會選擇將私人用品交給異性保管，這一點也有違常理。

最後是阿榮與妻子發生爭吵時，小鳳明知自己是事件關係人，卻毫不避諱，不僅前往爭吵現場，還對人妻說出「我當小三囉，大聲一點沒關係」、「對，就是要逼妳離婚」等話。法官認為，從上述證據看來，小鳳明知阿榮已婚，仍與對方發生逾越正常男女社交界限的互動行為，確實侵害到人妻的配偶權，且情節重大，最終不採信她的說詞，逆轉改判她應賠償人妻20萬元較為適當，全案確定。