　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出差同住人夫行李箱露餡　她嗆正宮「我當小三囉」結局反轉慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻不滿丈夫阿榮（化名）與合夥人小鳳（化名）發生婚外情，兩人不僅在出差時同住一房，男方的行李箱內還放有女方的私密物品，憤而決定提告求償100萬元，但一審被判敗訴。不過，全案上訴至二審後，高雄高分院法官認為小鳳的行為確實已經侵害到人妻的配偶權，最終改判她應賠償20萬元較為適當，全案確定。

▲▼行李,機場,行李箱。（圖／CFP）

▲小鳳將自己的私人物品放在阿榮的行李箱內，結果被阿榮的妻子抓包。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿榮和小鳳是鄰居也是公司合夥人關係，2023年9月間兩人一起前往東南亞出差，卻同住一房共度兩夜，小鳳還把女性生理用品、免洗衣褲放在阿榮的行李箱內，後來小鳳甚至甘願用自己名義替阿榮申貸、提供信用卡使用，還在夫妻倆吵架時，跑來向她說出「我當小三囉」、「對，就是要逼妳離婚」等話，這才讓她決定硬起來提告求償100萬元。

不過，人妻一審被判敗訴，她不滿判決結果並提出上訴。小鳳則辯稱，她與阿榮只是事業合作夥伴，出差期間為了節省開支才會同住一房，加上考量到行李負重等問題，才會把自己的私人物品暫放在阿榮的行李箱內；至於自稱小三一事，她只是配合演出，實際上根本沒有做出任何侵害人妻配偶權的行為。

高雄高分院二審法官認為，阿榮和小鳳均是成年人，客觀上如非有意共度兩晚，應該會刻意避免與異性同住一房，況且當時人妻知道兩人要同住一房時，就已經嚴正表達反對，甚至表明願意出錢讓小鳳自己住一間房，但他們還是決定同住一房，這部分顯然不合常理。

而行李箱物品的部分，法官表示，一般女性基於人際禮儀或隱私顧慮，私人用品多會自己保存，如果不是非常熟識且關係親密，應當不會選擇將私人用品交給異性保管，這一點也有違常理。

最後是阿榮與妻子發生爭吵時，小鳳明知自己是事件關係人，卻毫不避諱，不僅前往爭吵現場，還對人妻說出「我當小三囉，大聲一點沒關係」、「對，就是要逼妳離婚」等話。法官認為，從上述證據看來，小鳳明知阿榮已婚，仍與對方發生逾越正常男女社交界限的互動行為，確實侵害到人妻的配偶權，且情節重大，最終不採信她的說詞，逆轉改判她應賠償人妻20萬元較為適當，全案確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張振寰家屬全神隱！僅兒子代表　23年沒見爸「再見就是告別」
泰語老師揭「KK園區」現況！　曼谷倒塌大樓400名工人幾乎都
緬甸強震規模上修8.2與美國不同步　氣象署解釋原因
緬甸、泰國已逾150死！　美國預估「恐超過1萬人喪生」
快訊／馬斯克宣布：旗下xAI斥資450億美元「收購社群平台X
曾抄了創意私房！　女檢再出手揪「80名高級會員」名單
李灝宇生涯首度3A開季！首戰未敲安但獲保送
命理師數天前預言：有大強震　還有3大災難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

出差同住人夫行李箱露餡　她嗆正宮「我當小三囉」結局反轉慘輸

健身人夫偷吃女會員「出遊同住一間房」　她甜蜜放閃1原因免賠

快訊／竹崎鄉工廠火警　10000平方公尺燒毀

緬甸7.7強震　屏東縣國際人道救援隊出發救援

曾抄了創意私房！女檢再出手　要查「80名高級會員是誰」

在監獄坐輪椅、洗腎誰照顧？矯正署推「受刑人長照班」

60多歲第一次犯法入獄　他搬家躲親友解釋：「不是殺人販毒」

高齡者也犯罪！台灣65歲以上犯罪率15年增3倍

創意私房高級會員「至少要消費6631萬」！作家嗆：惡魔不配有隱私

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌連開25槍「逃11天帶槍投案」

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

出差同住人夫行李箱露餡　她嗆正宮「我當小三囉」結局反轉慘輸

健身人夫偷吃女會員「出遊同住一間房」　她甜蜜放閃1原因免賠

快訊／竹崎鄉工廠火警　10000平方公尺燒毀

緬甸7.7強震　屏東縣國際人道救援隊出發救援

曾抄了創意私房！女檢再出手　要查「80名高級會員是誰」

在監獄坐輪椅、洗腎誰照顧？矯正署推「受刑人長照班」

60多歲第一次犯法入獄　他搬家躲親友解釋：「不是殺人販毒」

高齡者也犯罪！台灣65歲以上犯罪率15年增3倍

創意私房高級會員「至少要消費6631萬」！作家嗆：惡魔不配有隱私

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌連開25槍「逃11天帶槍投案」

房市大檔不再大拜拜　北台灣百億案「6字頭只剩1場」

5年首見！　業者自嘲：329檔期像蛤蜊吐沙「要開不開」

張振寰家屬全神隱！兒子23年沒見爸「再見就是告別式」　親口道別：一路好走

基隆米粉湯宵夜！評價不高卻意外好吃　高湯濃郁滷味小菜也必點

329大檔熄火　南台灣案量減33%現「開案即讓利」

她產後6個月仍肚鬆、漏尿好崩潰　醫曝「第五孕期」常見5困擾

泰語老師揭「KK園區」現況！　曼谷倒塌大樓400名工人幾乎都緬甸人

大谷、艾德曼今挑戰連3場開轟！前隊友先領冠軍戒指再對決

范斯突訪格陵蘭美軍基地　大嗆丹麥「未盡保護責任」

出差同住人夫行李箱露餡　她嗆正宮「我當小三囉」結局反轉慘輸

宋雨琦錄《奔跑吧》突倒地 發文報平安：休息一下而已

社會熱門新聞

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌逃11天帶槍投案

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

看護痛毆臥床病人　阿伯驚恐：不要打我

作家籲公開創意私房高級會員80人名單

即／緬甸強震「1失聯台灣人」找到了

80名黃子佼們慘了！檢聯手追查「創意私房」高級會員

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

抓過創意私房　女檢要查80名高級會員

柯文哲被延押禁見！館長突PO片罵髒話

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

即／警專19歲學生被唸集合遲到　國文課上砍傷2同學

更多熱門

相關新聞

人夫偷吃出遊同住一房　她1原因免賠

人夫偷吃出遊同住一房　她1原因免賠

一名人妻控訴，丈夫阿杰（化名）在某健身中心擔任教練時，與女會員小美（化名）發生婚外情，兩人不僅以「寶貝」、「老公」相稱，還在旅館同住一間房，憤而決定對兩人提告求償60萬元。不過，由於現有證據無法證明小美當時知道阿杰已婚，台中地院法官審理之後，僅判阿杰應賠償妻子15萬元較為適當。

綠帽男砸273萬想娶嬌妻！竟跟別人共享女友

綠帽男砸273萬想娶嬌妻！竟跟別人共享女友

小三和正宮怎麼談和解？律師曝「尷尬過程」

小三和正宮怎麼談和解？律師曝「尷尬過程」

基隆副分局長偷情10年遭檢舉　判休職1年確定

基隆副分局長偷情10年遭檢舉　判休職1年確定

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

關鍵字：

高雄高分院婚外情外遇

讀者迴響

熱門新聞

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

緬甸機場航空管制塔倒塌　5人全罹難

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌逃11天帶槍投案

緬甸強震消息少　真相超無奈

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

泰大樓被震垮！中國承包公司急刪慶祝文

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

張庭女兒走秀遭群體嘲諷　她正面回應酸民

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師氣到想吐

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面