和男友遊泰！翻出可疑收據「寫Makiyo」她崩潰了　結局神轉

▲一名妹子和男友出國，在口袋發現可疑發票，懷疑對方偷吃。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

擔心太多了！一名妹子和男友出國旅遊，期間有分開行動，之後卻發現了一張收據，上面還寫了女性的名字，而正巧那段時間她電話打不通，不禁懷疑是不是有鬼，結果真相大逆轉，完全是烏龍一場。

原PO在《Dcard》討論區分享，近日和男友到泰國旅遊，中途有一段時間分開走各自的行程，她曾打電話過去想確認對方在哪，但電話那頭沒人接，只能安慰是因為在國外逛街，網路不穩或沒接到很正常，因此不疑有他。

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直到後來，原PO在整理行李時，赫然發現男友口袋中的收據，花費438元泰銖，上頭的點餐人寫著「Makiyo」，明顯是女性的名字，立刻察覺不對勁，於是立刻詢問男友，對方表示突發奇想才會想用化名點餐，不過她內心還是有疙瘩，猜測有不可告人的事情，「請問大家這是真的嗎？我需要注意什麼嗎？」

貼文一出，引發熱烈討論，網友紛紛留言：「隨便打個名字，小劇場就爆發，嘻嘻」、「有疑慮就是分吧，放過這位男朋友」、「男友真可憐」、「這不就吃個東西嗎⋯？」、「要不要分手？妳男友真的很可憐，吃個速食還要被懷疑」，砲火相當猛烈。

事後原PO透過友人幫忙詢問，再次向男友確認，證實「Makiyo」就是男友點餐的名字而已，「因為他覺得很好笑」，心底的大石頭才放下。

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