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社會 社會焦點 保障人權

健身人夫偷吃女會員「出遊同住一間房」　她甜蜜放閃1原因免賠

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿杰（化名）在某健身中心擔任教練時，與女會員小美（化名）發生婚外情，兩人不僅以「寶貝」、「老公」相稱，還在旅館同住一間房，憤而決定對兩人提告求償60萬元。不過，由於現有證據無法證明小美當時知道阿杰已婚，台中地院法官審理之後，僅判阿杰應賠償妻子15萬元較為適當。

健身,健身房,女性,運動,正妹（圖／CFP）

▲女會員小美與健身教練阿杰曖昧出遊，但她堅稱不知道阿杰已婚。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿杰原本在某健身中心擔任教練，小美則是健身中心的會員，兩人卻在已知男方已婚的前提下展開交往，不僅於2024年6月間相約單獨出遊、過夜發生性行為，平時還會以「寶貝」、「老公」、「女友」相稱，種種行為顯然已經侵害到她的配偶權，因而決定對兩人提告求償60萬元。

阿杰則辯稱，他雖然曾與小美一同出遊、過夜，並以「寶貝」、「老公」、「女友」相稱，但他覺得這仍算是一般正常朋友交往的範疇，兩人並未發生性關係。

小美也承認曾與阿杰一起出去玩，會以「寶貝」、「老公」、「女友」相稱，但兩人沒有在外面過夜，也沒有發生性行為，她本來就比較常跟男性友人相約出去玩，和其他男性友人相稱的用語也都是這樣，就連拍照也很正常，她自認沒有踰矩，而且她不知道阿杰已經結婚了。

台中地院法官認為，雖然人妻主張阿杰的同事都知道阿杰已婚，阿杰在社群軟體上也有張貼家庭照片，小美顯然是知道男方已婚的身分，但每個人使用社群軟體的習慣不同，就算加了好友，也不一定會把好友帳號的全部相簿及發文都看過，因此無法僅憑這一點，就認定小美是在知情的情況下與阿杰展開交往。

至於兩人是否有發生性關係，阿杰曾表明，兩人一起出去玩時，是住在同一棟旅館的同一間房間。法官表示，阿杰雖然否認與小美發生性關係，但對於為何出遊要同住一間房間，無法提出合理的解釋和相關證據，所以難認他的說詞有理。

法官說，阿杰和小美一同出遊，從嘉義玩到台中，期間曾親密頭靠頭及牽手，小美還以「男友」稱呼阿杰，這部分都有社群網站截圖為證，兩人的互動顯然已經超越一般朋友關係，只是現有證據無法證明小美是否知道阿杰已婚，最終僅判阿杰應賠償妻子15萬元較為適當，全案仍可上訴。

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