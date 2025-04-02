曼谷大樓震垮！網傳「為搜救犬捐鞋捐錢」　泰國官方：是詐騙

▲搜救犬穿上防護靴進行搜查任務。（圖／翻攝自X／THE STANDARD）

圖文／CTWANT

緬甸3月28日下午發生芮氏規模8.2強震，造成嚴重傷亡，連帶泰國曼谷也被影響，導致一棟興建中的30層高樓倒塌，至少13人因此身亡，並有70多人失蹤，搜救工作持續進行中。然而，最近網傳「為搜救犬捐款捐物」的貼文愈來愈多，泰國政府就澄清，警方和軍隊都沒有接受或徵求相關捐款，提醒民眾小心受騙。

這起大地震發生時，泰國曼谷恰圖恰區一棟正在興建中的30層大樓因此倒塌，上百名工人受困建築物內，截至昨（1）日下午為止，已有13人死亡、19人受傷，70多人仍失蹤。

根據日媒《ニフティニュース》（nifty News）報導，由於泰國正值熱季，環境炎熱潮濕，氣溫超過攝氏35度，事故現場到處都是瓦礫和碎玻璃，對於救援隊來說相當危險。因此，救援隊也派出數隻搜救犬，希望能找到被埋在廢墟中的失蹤人員，不放過任何一絲希望。

救援隊成員表示，「據說搜救犬的嗅覺比人類強上萬倍，即便是埋在廢墟下的倖存者，哪怕是微弱的氣味，牠們也能嗅出。當然，我們也在密切關注搜救犬的身體狀況」。

不過，最近網路上呼籲「為搜救犬捐款捐物」的貼文愈來愈多，泰國政府發言人便跳出來澄清，警方和軍隊都沒有接受或徵求相關捐款，提醒民眾小心詐騙。

軍方也發表聲明，「陸軍不接受任何軍犬捐贈，軍犬受到陸軍獸醫團隊的嚴密監督，包括健康、飲食、身心狀況評估，並確保軍犬進入任務區時的安全措施」。而從現場相關照片來看，有些搜救犬的腳戴上了防護套、防護靴，藉此減輕牠們的負擔。

對此，不少網友就對搜救犬的安全和健康表達出擔憂之情，「在炎熱潮濕的環境下進行搜查，對搜救犬來說肯定是一個很大的負擔，請考慮一下牠們的健康」、「我擔心搜救犬會被瓦礫或玻璃碎片弄傷。請採取一切可能的措施，確保搜查行動能夠安全進行」、「我希望搜救犬能有時間休息，牠們一定很累了」。

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