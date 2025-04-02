　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曼谷大樓震垮！網傳「為搜救犬捐鞋捐錢」　泰國官方：是詐騙

曼谷大樓被震垮！網傳「為搜救犬捐鞋、捐錢」　泰國官方澄清：是詐騙

▲搜救犬穿上防護靴進行搜查任務。（圖／翻攝自X／THE STANDARD）

圖文／CTWANT

緬甸3月28日下午發生芮氏規模8.2強震，造成嚴重傷亡，連帶泰國曼谷也被影響，導致一棟興建中的30層高樓倒塌，至少13人因此身亡，並有70多人失蹤，搜救工作持續進行中。然而，最近網傳「為搜救犬捐款捐物」的貼文愈來愈多，泰國政府就澄清，警方和軍隊都沒有接受或徵求相關捐款，提醒民眾小心受騙。

這起大地震發生時，泰國曼谷恰圖恰區一棟正在興建中的30層大樓因此倒塌，上百名工人受困建築物內，截至昨（1）日下午為止，已有13人死亡、19人受傷，70多人仍失蹤。

根據日媒《ニフティニュース》（nifty News）報導，由於泰國正值熱季，環境炎熱潮濕，氣溫超過攝氏35度，事故現場到處都是瓦礫和碎玻璃，對於救援隊來說相當危險。因此，救援隊也派出數隻搜救犬，希望能找到被埋在廢墟中的失蹤人員，不放過任何一絲希望。

救援隊成員表示，「據說搜救犬的嗅覺比人類強上萬倍，即便是埋在廢墟下的倖存者，哪怕是微弱的氣味，牠們也能嗅出。當然，我們也在密切關注搜救犬的身體狀況」。

不過，最近網路上呼籲「為搜救犬捐款捐物」的貼文愈來愈多，泰國政府發言人便跳出來澄清，警方和軍隊都沒有接受或徵求相關捐款，提醒民眾小心詐騙。

軍方也發表聲明，「陸軍不接受任何軍犬捐贈，軍犬受到陸軍獸醫團隊的嚴密監督，包括健康、飲食、身心狀況評估，並確保軍犬進入任務區時的安全措施」。而從現場相關照片來看，有些搜救犬的腳戴上了防護套、防護靴，藉此減輕牠們的負擔。

對此，不少網友就對搜救犬的安全和健康表達出擔憂之情，「在炎熱潮濕的環境下進行搜查，對搜救犬來說肯定是一個很大的負擔，請考慮一下牠們的健康」、「我擔心搜救犬會被瓦礫或玻璃碎片弄傷。請採取一切可能的措施，確保搜查行動能夠安全進行」、「我希望搜救犬能有時間休息，牠們一定很累了」。

延伸閱讀
幫出百萬頭期款！婆婆要留房給小叔　人妻不滿「母出20萬也可要廁所」？網點關鍵
33歲女想買房生子…男友要求「存到2500萬」才考慮　網點破：是藉口
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 2 5083 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國跳票！宏都拉斯「白蝦出口跌67%」萬人失業　想回台灣市場
瞬間畫面曝！高雄重機撞凹千萬法拉利　25歲男飛上引擎蓋
快訊／李靚蕾現身立院　落淚「有更多的孩子正在受害」
金賽綸8好友氣炸開戰！　要出手「戳破金秀賢謊言」
快訊／「鳳梨」店面被潑漆　嫌犯抓到了！
唯一躲過川普關稅！　日汽車大廠「超狂布局」保命
柯文哲手術狀況良好！親自查看取出結石　住院1天
快訊／神！柯瑞飆52分、單場12顆三分球　勇士站上西區第5

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國承諾跳票！宏都拉斯「白蝦出口跌67%」萬人失業　想回台灣市場

祖孫3人受困廢墟！少女敲金屬呼喊　被讚「教科書等級」自救

美國務院：中國對台軍事行動加劇緊張　美支持台海和平穩定

瓦礫堆中「挖出小嬰兒」！他出生16天奇蹟獲救　全家唯一倖存

唯一躲過川普關稅！　日本汽車大廠「超狂布局」保命

曼谷大樓「疑70處測到生命跡象」！密集白點曝　集中17至21樓

若台灣遭侵略「菲律賓必將捲入」　菲參謀總長下令備戰

曼谷大樓震垮！網傳「為搜救犬捐鞋捐錢」　泰國官方：是詐騙

川普「解放日」關稅計劃將至　專家警告：重創全球經濟

冰島「敘恩茲努克斯火山」又爆發！熔岩狂噴　鄰近漁村急撤離

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

北市女騎士自摔遭多元計程車輾過！　腦、肺嚴重出血...驚悚畫面曝

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

中國承諾跳票！宏都拉斯「白蝦出口跌67%」萬人失業　想回台灣市場

祖孫3人受困廢墟！少女敲金屬呼喊　被讚「教科書等級」自救

美國務院：中國對台軍事行動加劇緊張　美支持台海和平穩定

瓦礫堆中「挖出小嬰兒」！他出生16天奇蹟獲救　全家唯一倖存

唯一躲過川普關稅！　日本汽車大廠「超狂布局」保命

曼谷大樓「疑70處測到生命跡象」！密集白點曝　集中17至21樓

若台灣遭侵略「菲律賓必將捲入」　菲參謀總長下令備戰

曼谷大樓震垮！網傳「為搜救犬捐鞋捐錢」　泰國官方：是詐騙

川普「解放日」關稅計劃將至　專家警告：重創全球經濟

冰島「敘恩茲努克斯火山」又爆發！熔岩狂噴　鄰近漁村急撤離

女通緝犯押解歸案...跳上老公的「狗溝龍」落跑！員警衝出撲倒

清明連假首日活動多　交通情報屏東警報你知

中科18年中古屋轉手　房價進化「1房1千萬」

吳謹言拍《墨雨雲間》入戲太深！　意外脫口嗆渣夫男星「瘋了嗎」

丁海寅少有大尺度帥照露胸肌辣翻！拿下Dolce＆Gabbana品牌大使

胡瓜被幼稚園小朋友誤認　斜槓轉職被迫當攝影師

萬海新闢越南、泰國至東印度直航航線　成為第十條印度航線

赤腳狂奔600米「穿越火車站」鑽小巷　超強移工難敵警民聯手

酸政府砸590萬「靠蓬佩奧拉攏川普」壓錯寶　柯志恩：應做好這事

金秀賢找的鑑識所「曾誤判N號房」！出包黑歷史起底　報告1句話尷尬了

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

國際熱門新聞

冰島火山出現「群震」！　岩漿噴湧而出專家急示警

川普擬收回晶片補助　要大家學學台積電

簽書會「0人參加」超心碎　女暖舉讓他變暢銷作家

川普暗示：DOGE將在某時間點喊停

川普背棄烏克蘭　龍應台投書《紐時》：台灣時間不多了

白宮：川普關稅4／2立即生效　傳新選項「稅率比20%低」

川普對等關稅4／2生效！那指終結連4黑　聯電ADR跌逾2％

躲過川普關稅　日車廠「超狂布局」保命

緬甸「火化屍體」堆成山！

孩子媽控斷金援「賣車維生」　馬斯克反擊了

中共對台軍演　白宮：反對片面以武力或脅迫改變現狀

共軍演習時機巧合！CNN：考察美護台決心

一家3口離奇陳屍「2600萬豪宅」

流行歌曲話當年／繁花裡，執迷不悔

更多熱門

相關新聞

龍婆又命中？曾預言2025年地震肆虐

龍婆又命中？曾預言2025年地震肆虐

保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）被認為精準命中多件國際大事，她生前曾經表示，2025年地震將會肆虐全球多個地區，如今被外媒解讀，成功預言緬甸的規模8.2強震。

川普關稅將至　專家警告：重創全球經濟

川普關稅將至　專家警告：重創全球經濟

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍

台灣搜救隊未馳援緬甸震災　消防署曝原因

台灣搜救隊未馳援緬甸震災　消防署曝原因

即／印尼班達海規模5.7地震！震源深度140公里

即／印尼班達海規模5.7地震！震源深度140公里

關鍵字：

地震泰國救援犬搜救東南亞要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常　全恩菲嚇退中職球團

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

被疑遭曾國城伸鹹豬手　Albee發文談當年

停止交易利空大！福懋油跌9％急拉　樺晟跌停逾4000張排隊賣

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

重機撞凹2200萬法拉利！男騎士眼神死透

曾國城2度伸鹹豬手！

大罷免倒數30天　28區連署進度拉警報

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍

台灣搜救隊未馳援緬甸震災　消防署曝原因

三振舞女神「制服太透」遮1部位　姣好身材藏不住

更多

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面