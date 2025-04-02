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盲眼龍婆又命中？　曾預言2025年「地震肆虐全球多地」

▲▼盲眼龍婆。（圖／翻攝維基百科）

▲盲眼龍婆生前留下5000多則預言。（圖／翻攝維基百科）

記者吳美依／綜合報導

保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）被認為精準命中多件國際大事，她生前曾經表示，2025年地震將會肆虐全球多個地區，如今被外媒解讀，成功預言緬甸的規模8.2強震。

《每日郵報》報導，盲眼龍婆預言2025年地震肆虐全球，而緬甸3月28日強震災情慘重，甚至波及鄰近的泰國。隨後，中大西洋海嶺中部海域3月29日發生規模6.6地震，太平洋東加王國3月30日發生規模7.1地震，印尼附近3月31日、4月1日接連發生規模5.6、5.7地震。

此外，盲眼龍婆也預言2025年歐洲將爆發一場災難性戰爭，使得該大陸人口大幅減少。此外，還會出現更多災難性的自然事件，包括沉睡已久的火山噴發，以及美國西海岸發生地震。

▲▼緬甸第二大城曼德勒（Mandalay）災情慘重。（圖／路透）

▲每日郵報指出，盲眼龍婆成功預言緬甸強震。（圖／路透）

盲眼龍婆也曾提及，人類的衰落始於2025年，俄羅斯將會主宰世界。她也曾對2025年提出其他正面的預言，例如醫學取得重大突破，實驗室培育器官有助於移植手術，心電感應可能成真，人類將在一場重大體育賽事中，與外星生命接觸等。

盲眼龍婆出生於1911年，據傳12歲時被捲入龍捲風而失去視力，卻獲得看見未來的天賦，儘管她在1996年就已經過世，但生前留下5000多則預言，目前精準說中車諾比核災、黛安娜王妃去世、美國911恐怖攻擊、新冠肺炎疫情、俄羅斯入侵烏克蘭等。

不過，盲眼龍婆也曾錯誤預測歐洲2017年不復存在、虛擬世界取代現實生活、西伯利亞超級病毒爆發、印度因為熱浪缺乏糧食等，這些情況都沒有發生。

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