川普「解放日」關稅計劃將至　專家警告：重創全球經濟

▲川普將在美國時間4月2日宣布新關稅措施。（圖／達志／路透社）

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白宮表示，川普（Donald Trump）總統將於美國時間4月2日所謂的「解放日」（Liberation Day），推出新的關稅，但並未詳細說明徵收關稅的範圍。這些貿易壁壘引發企業、消費者和投資人對全球貿易戰愈演愈烈的擔憂。

川普日前聲稱將於美國時間4月2日下午（台灣時間3日凌晨）宣布重大新關稅政策，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，對美國商品徵收關稅的國家徵收的「對等關稅」，將在川普宣布後立即生效，而對汽車進口徵收25%的關稅將於4月3日生效。

專家表示，在川普決心繼續推進之際，越來越多的跡象表明，他過度關注關稅所產生的廣泛不確定性，正在削弱投資者、消費者和企業信心，從而可能減緩經濟活動並推高價格。

據《華盛頓郵報》報導，這項計劃將對幾乎所有國家的產品徵收約20%的關稅，美國政府預計新關稅將帶來超過6兆美元的稅收收入，這些收入將以退稅的形式返還給美國人。

另外，據《華爾街日報》報導，知情人士聲稱，該計劃正準備對部分國家徵收全面關稅，但關稅稅率可能不會像20%的普遍關稅那麼高。白宮一名官員回應，有關4月2日的任何報導都「只是猜測」。不過，川普的舉動仍加劇了美國與最大貿易夥伴之間的緊張關係。

加拿大已誓言將採取關稅措施回應。加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示：「我們不會讓加拿大生產商和加拿大工人相對於美國工人處於不利地位。」

川普日前表示，關稅政策將刺激美國國內生產，並使美國重新奪回製造業強國的地位，值得經歷動盪。在川普發出關稅威脅之際，現代、本田和蘋果等多家大型製造商表示，將在美國設立工廠或進行新生產。

但貿易專家和經濟學家表示，在動盪的經濟環境下，由於關稅時斷時續且持續時間不定，許多在海外設廠的製造商不太可能將現有的供應鏈轉移到世界各地。這樣做的企業將面臨技術工人嚴重短缺的問題。

經濟學家指出，即使有相當一部分企業遷往美國，所創造的就業機會也相對較少，足以抵銷經濟衰退導致的就業機會減少。

經濟學家警告，川普的高額關稅，將提高國內外價格，並重創全球經濟。耶魯大學預算實驗室稱，在已徵收的關稅基礎上再加徵20%的關稅，將使美國普通家庭損失至少3400美元（約新台幣11萬元）。已有跡象表明，美國經濟正在失去動力，部分原因是川普混亂的經濟政策制定方式，造成了不確定性。

川普不斷擴大的全球貿易戰重創股市，增加了經濟衰退的可能性，民眾擔心川普的關稅政策將導致通膨，投資者在一個多月內大舉拋售股票，自2月中旬以來美國股市市值已蒸發近5兆美元。

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