　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「解放日」關稅計劃將至　專家警告：重創全球經濟

川普「解放日」關稅計劃將至　專家警告：重創全球經濟

▲川普將在美國時間4月2日宣布新關稅措施。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

白宮表示，川普（Donald Trump）總統將於美國時間4月2日所謂的「解放日」（Liberation Day），推出新的關稅，但並未詳細說明徵收關稅的範圍。這些貿易壁壘引發企業、消費者和投資人對全球貿易戰愈演愈烈的擔憂。

川普日前聲稱將於美國時間4月2日下午（台灣時間3日凌晨）宣布重大新關稅政策，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，對美國商品徵收關稅的國家徵收的「對等關稅」，將在川普宣布後立即生效，而對汽車進口徵收25%的關稅將於4月3日生效。

專家表示，在川普決心繼續推進之際，越來越多的跡象表明，他過度關注關稅所產生的廣泛不確定性，正在削弱投資者、消費者和企業信心，從而可能減緩經濟活動並推高價格。

據《華盛頓郵報》報導，這項計劃將對幾乎所有國家的產品徵收約20%的關稅，美國政府預計新關稅將帶來超過6兆美元的稅收收入，這些收入將以退稅的形式返還給美國人。

另外，據《華爾街日報》報導，知情人士聲稱，該計劃正準備對部分國家徵收全面關稅，但關稅稅率可能不會像20%的普遍關稅那麼高。白宮一名官員回應，有關4月2日的任何報導都「只是猜測」。不過，川普的舉動仍加劇了美國與最大貿易夥伴之間的緊張關係。

加拿大已誓言將採取關稅措施回應。加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示：「我們不會讓加拿大生產商和加拿大工人相對於美國工人處於不利地位。」

川普日前表示，關稅政策將刺激美國國內生產，並使美國重新奪回製造業強國的地位，值得經歷動盪。在川普發出關稅威脅之際，現代、本田和蘋果等多家大型製造商表示，將在美國設立工廠或進行新生產。

但貿易專家和經濟學家表示，在動盪的經濟環境下，由於關稅時斷時續且持續時間不定，許多在海外設廠的製造商不太可能將現有的供應鏈轉移到世界各地。這樣做的企業將面臨技術工人嚴重短缺的問題。

經濟學家指出，即使有相當一部分企業遷往美國，所創造的就業機會也相對較少，足以抵銷經濟衰退導致的就業機會減少。

經濟學家警告，川普的高額關稅，將提高國內外價格，並重創全球經濟。耶魯大學預算實驗室稱，在已徵收的關稅基礎上再加徵20%的關稅，將使美國普通家庭損失至少3400美元（約新台幣11萬元）。已有跡象表明，美國經濟正在失去動力，部分原因是川普混亂的經濟政策制定方式，造成了不確定性。

川普不斷擴大的全球貿易戰重創股市，增加了經濟衰退的可能性，民眾擔心川普的關稅政策將導致通膨，投資者在一個多月內大舉拋售股票，自2月中旬以來美國股市市值已蒸發近5兆美元。

延伸閱讀
男孩搶不到球惱羞「把女童按水中」　媽急阻止害他受傷…竟要賠3萬
婆婆過世後分遺產被公公怒斥「不同姓別聽」：去煮飯！　媳婦不忍回嗆了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 2 2417 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲「輸尿管結石」開刀！　醫揭危急1情況：腎臟剩一層皮
共軍官媒：用賴聽得懂、感到怕、覺得疼的方式嚴厲懲戒
快訊／電子廠跌停鎖死！　逾4000張排隊賣
星巴克阻佔位！　離開1小時「佔位物品移交警方」　
龍應台投書《紐時》：台灣沒剩多少時間　舉川普烏克蘭為例
柯文哲主刀醫師是昔台大醫院同事　陳佩琪已了解病情「安心不少」
共軍軍演航跡圖曝！　76共機出海、37架次越中線
快訊／震撼彈！　花蓮議長喊話：支持罷免傅崐萁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曼谷大樓震垮！網傳「為搜救犬捐鞋捐錢」　泰國官方：是詐騙

川普「解放日」關稅計劃將至　專家警告：重創全球經濟

冰島「敘恩茲努克斯火山」又爆發！熔岩狂噴　鄰近漁村急撤離

龍應台投書《紐時》：台灣沒剩多少時間　舉川普背棄烏克蘭為例

爆乳辣妹餐廳Hooters聲請破產！美加盟商擬全數吃下

普丁無意停火？　春季徵兵16萬人「14年來最大規模」

白宮：川普關稅4／2立即生效　傳新選項「稅率比20%低」

川普關稅戰升溫　歐盟與中日韓「報復性措施」準備好了

20歲網紅賣肉賺16億被酸教壞小孩　開砲嗆家長：自己教

川普政府擬收回晶片補助　要大家「學學台積電」

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

北市女騎士自摔遭多元計程車輾過！　腦、肺嚴重出血...驚悚畫面曝

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

曼谷大樓震垮！網傳「為搜救犬捐鞋捐錢」　泰國官方：是詐騙

川普「解放日」關稅計劃將至　專家警告：重創全球經濟

冰島「敘恩茲努克斯火山」又爆發！熔岩狂噴　鄰近漁村急撤離

龍應台投書《紐時》：台灣沒剩多少時間　舉川普背棄烏克蘭為例

爆乳辣妹餐廳Hooters聲請破產！美加盟商擬全數吃下

普丁無意停火？　春季徵兵16萬人「14年來最大規模」

白宮：川普關稅4／2立即生效　傳新選項「稅率比20%低」

川普關稅戰升溫　歐盟與中日韓「報復性措施」準備好了

20歲網紅賣肉賺16億被酸教壞小孩　開砲嗆家長：自己教

川普政府擬收回晶片補助　要大家「學學台積電」

呼籲別扭曲事實　楊照：鄭南榕始終主張沒有前提的百分百言論自由

曼谷大樓震垮！網傳「為搜救犬捐鞋捐錢」　泰國官方：是詐騙

瞬間畫面曝！高雄重機撞凹千萬法拉利　25歲男翻上引擎蓋重摔

川普「解放日」關稅計劃將至！　專家示警將對AI投資造成短期衝擊

佔位只保留15分鐘「星巴克終於出手」　網驚：不怕沒位了

柯文哲今「輸尿管結石」開刀！醫揭危急1情況：腎臟只剩一層皮

安養院老翁「曾加國民黨」被冒名連署罷黃捷　家屬收證人通知書氣炸

羅伯斯談大谷翔平投球進度！3日進牛棚練投

快訊／NBA勇士咖哩大神爆發！　柯瑞3節轟11顆三分球狂飆45分

TPOC民調／藍營防線！46%挺罷免葉元之　原支持者也有26%要罷

#大馬 #天然氣 管道 #爆炸 ！ 火焰 #蕈狀雲 衝天「降石頭雨」

國際熱門新聞

冰島火山出現「群震」！　岩漿噴湧而出專家急示警

川普擬收回晶片補助　要大家學學台積電

川普暗示：DOGE將在某時間點喊停

簽書會「0人參加」超心碎　女暖舉讓他變暢銷作家

川普對等關稅4／2生效！那指終結連4黑　聯電ADR跌逾2％

緬甸「火化屍體」堆成山！

白宮：川普關稅4／2立即生效　傳新選項「稅率比20%低」

孩子媽控斷金援「賣車維生」　馬斯克反擊了

中共對台軍演　白宮：反對片面以武力或脅迫改變現狀

共軍演習時機巧合！CNN：考察美護台決心

一家3口離奇陳屍「2600萬豪宅」

川普背棄烏克蘭　龍應台投書《紐時》：台灣時間不多了

流行歌曲話當年／繁花裡，執迷不悔

保險CEO槍殺案　美司法部尋求判死

更多熱門

相關新聞

川普背棄烏克蘭　龍應台投書《紐時》：台灣時間不多了

川普背棄烏克蘭　龍應台投書《紐時》：台灣時間不多了

美國《紐約時報》「觀點與評論」版1日刊出一篇由台灣前文化部長龍應台寄自台灣的投書《台灣沒剩多少時間》（The clock is ticking for Taiwan），文章以烏克蘭為例，警示川普（Donald Trump）政府可能為討好北京而拋棄台灣，台灣若無和平，民主將難以維持。

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍

白宮：川普關稅4／2立即生效　傳新選項「稅率比20%低」

白宮：川普關稅4／2立即生效　傳新選項「稅率比20%低」

川普關稅將至　歐盟、中日韓準備好了

川普關稅將至　歐盟、中日韓準備好了

美準參聯主席：延續「戰略模糊」　視台灣需求維持足夠自衛力

美準參聯主席：延續「戰略模糊」　視台灣需求維持足夠自衛力

關鍵字：

川普關稅貿易北美要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常　全恩菲嚇退中職球團

被疑遭曾國城伸鹹豬手　Albee發文談當年

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

重機撞凹2200萬法拉利！男騎士眼神死透

曾國城2度伸鹹豬手！

大罷免倒數30天　28區連署進度拉警報

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

台灣搜救隊未馳援緬甸震災　消防署曝原因

三振舞女神「制服太透」遮1部位　姣好身材藏不住

假釋2天就殺人！KTV狂砍「臟器噴出」1死1傷

今天氣有變化！　雨區又擴大

更多

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面