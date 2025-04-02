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今天氣有變化！　雨區又擴大

▲清明連假雨勢分布圖。（圖／氣象署提供）

▲清明連假天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今日天氣有變化，雨區又擴大！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的10.3度。原先氣象署預報，今天西半部山區有零星短暫雨。但氣象署預報員劉沛滕表示，今晨至上午西半部平地可能也有零星降雨機率。

▼今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

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（圖／氣象署）

氣象署今晨持續發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周四晚上，桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天大陸冷氣團影響，東半部有局部降雨，西半部山區有零星降雨，今晨至上午西半部平地可能也有零星降雨機率。

（圖／氣象署）

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

劉沛滕說，冷氣團影響到周四清晨，周四僅少部分東半部有零星降雨，但要注意輻射冷卻造成的局部低溫，周四、周五天氣較穩定。

劉沛滕表示，周六水氣略微增加，除東半部、恆春半島有局部降雨，北部也有些降雨機率，周日到下周二北部降雨機率增加。氣象署預報，周日到下周二北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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