大甲媽遶境「氣象署團隊」隨行　沿途廟宇快閃播氣象

▲氣象署行動預報車將跟隨大甲媽祖遶境隊伍，提供在地化天氣資訊。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境4月4日起駕，開啟9天8夜進香活動，預估吸引百萬信眾追隨，中央氣象署為服務遶境進香民眾，今年第13年與台中大甲鎮瀾宮攜手合作，氣象署團隊將深入遶境行列陪伴信眾，在沿途廟宇舉辦氣象播報快閃活動，提供在地便捷的氣象服務。

一年一度熱鬧非凡的大甲媽祖遶境活動即將再次揭開帷幕，預計將有大批信眾共襄盛舉，遶境期間適逢天氣變化快速的春季，為服務參與信眾及工作團隊及早獲得天氣資訊，氣象署再度與台中大甲鎮瀾宮攜手合作。

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氣象署指出，氣象署將於4月4日、4月5日遶境去程大甲至彰化，由資深預報員帶領氣象署團隊深入遶境行列，在遶境沿途的廟宇舉辦氣象播報快閃活動，沿途亦將與信眾面對面交流氣象資訊需求或建議；同時在劇烈天氣發生前，通知鎮瀾宮服務團隊進行應變決策。

此外，氣象署也規劃在4月4日、7至8日及11日，分別由台中氣象站、嘉義氣象站的服務團隊在台中大甲鎮瀾宮、嘉義新港鐵路公園及彰化花壇鄉文德宮前，設置行動氣象服務站及行動氣象服務車，在廟前廣場由氣象署資深預報員在現場向信眾解說活動期間的天氣資訊，並透過行動氣象服務車以跑馬燈形式，提供天氣現況與即時訊息。

活動期間民眾至行動氣象服務站下載並安裝「中央氣象署W - 生活氣象」APP，可獲限量紀念小禮。氣象署在活動期間也為此次遶境活動鑾轎的駐點廟宇，客製化「媽祖遶境氣象服務網」，民眾可透過鎮瀾宮官網連結，亦可追蹤「報天氣-中央氣象署」Facebook粉絲團及Instagram「cwa_weather」，獲取最即時天氣資訊。