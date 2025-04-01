冷氣團凍到周四清晨　清明連假「先放晴再轉雨」

▲受到冷氣團和華南雲雨影響，今天上半天天氣濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（1日）仍受冷氣團和華南雲雨影響，天氣濕冷，不過華南雲雨下午或晚間東移，降雨將減少，今天高山有機會降雪；清明連假首兩日（3日至4日）水氣更少，多數地區可見陽光，不過連假尾聲水氣增多，北部、東半部和恆春半島變天轉為有雨。此外，冷氣團預計影響到周四清晨。

中央氣象署氣象預報中心簡任技正表示，受到大陸冷氣團、華南雲雨影響，昨天到今天濕冷，華南雲雨預計今天下半天向東移動，下午或晚上各地降雨將可減少，不過冷氣團預計持續影響到周四清晨，周四白天冷氣團減弱，清明連假多數天氣暖和，前兩天天氣穩定暖和，後期水氣增加、天氣轉不穩定。

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降雨趨勢上，伍婉華說明，冷氣團和華南雲雨影響，今天各地雲量多，北部、東半部、恆春半島、金馬、中南部山區局部短暫降雨，今天下午後或晚上華南雲雨向東移動，降雨將漸漸減少，明天水氣更少，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，西半部降雨零星，甚至可見陽光。

▲未來一周降雨預報。（圖／氣象署提供）

伍婉華指出，周四和周五水氣更少，清明連假前兩天多數地區可見陽光，東半部、恆春半島降雨零星，周五後中南部山區有午後短暫降雨，清明連假後期水氣增多，各地雲量增多，北部、東半部、恆春半島有短暫降雨，清明連假後期水氣增多情況也可能會提早，影響連假天氣。

溫度方面，伍婉華表示，今天清晨較冷，金馬低溫約8到9度，本島最低溫為苗栗大河10.8度，明天清晨的低溫與今天類似，冷氣團預計周四白天減弱，屆時各地白天溫度將上升，明天白天中部以北、東北部、金馬高溫約20度以下，明天依舊冷。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周四白天冷氣團減弱，伍婉華指出，各地氣溫將回升，周四、周五冷氣團雖減弱，但因降雨減少，輻射冷卻作用下，夜晚清晨溫度低，日夜溫差大；白天高溫方面，馬祖可回升到21度，金門、澎湖、東半部可回升到24到25度，北部約26度，中南部28到29度，提醒日夜溫差大。

今天也有機會追雪，伍婉華表示，今天預估中部以北、東北部3500公尺以上高山，在溫度和水氣可配合下，將有短暫降雪，即便不下雪也要小心山區道路路面濕滑。