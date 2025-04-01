再冷一天！清明連假回暖先乾後濕　把握2天好天氣

▲清明連假雨勢分布圖。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

大陸冷氣團持續影響，中央氣象署預報員林定宜表示，明天各地早晚仍寒冷，北部局部地區可能有10度或10度以下低溫機率，冷氣團預計周四白天減弱，清明連假前2日各地都是溫暖好天氣，僅東半部及恆春有零星短暫雨，但西半部日夜溫差大，周六起受華南雲雨區或鋒面影響，水氣可能再增多。

林定宜指出，受大陸冷氣團影響，明天各地早晚仍寒冷，中部以北、東北部低溫約12、13度，其他地區15至17度，竹苗及新北地區局部可能有10度或10度以下低溫機率，白天北部、東北部及東部高溫約18至20度，其他地區22至25度。

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他表示，大陸冷氣團預計影響至周四清晨，但周四、周五清晨輻射冷卻影響，中部以北仍較寒冷。周四白天起冷氣團減弱回溫，各地溫暖舒適，但西半部日夜溫差大，北部約13至27度、中部16至26度、南部18至28度、東部16至23度，其中，南部地區預計周六可回溫至30度以上。

雨勢方面，林定宜表示，明天水氣減少，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區有零星雨，其他地區多雲到晴。周四、周五水氣更少，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星短暫雨，午後中南部山區零星短暫陣雨。

他指出，周六受華南雲雨區或鋒面影響，水氣再增多，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部也有零星雨。下周日至周二北部、東半部及恆春半島地區、中南部山區有短暫雨。

另外，林定宜也提醒，今天下午至明天晚間新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，預計周四冷氣團遠離就會減弱，提醒民眾留意。