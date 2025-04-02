恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式周六晚間8時700百帕相對濕度及風場模擬圖（上圖左）顯示，中層水氣籠罩華南至台灣一帶；同時的地面氣壓及降水模擬圖（上圖右）則顯示，局部山區偶有微量飄雨的機率。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

記者陳俊宏／台北報導

周四清晨低溫恐跌破10度！氣象專家吳德榮表示， 下周二至下周五短波伴雷雨盛行，又進入晴雨快速更迭、易起霧的春天型態。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地轉晴朗穩定，花東偶有局部短暫雨的機率，白天氣溫明顯回升，北舒適南微熱，但早晚仍偏冷，因輻射冷卻，周四晨部分平地仍有10度以下的最低氣溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，清明連假頭2天（周四、周五）天氣穩定，各地晴時多雲，氣溫逐日回升，北部高溫26升至27度，南部高溫達30度以上，北舒適南微熱，清晨微冷。

吳德榮分析，清明連假末2天（周六、周日）及下周一有華南雲系東移，各地雲量逐日增多；周六大多為穩定的中層雲，局部山區偶有微量飄雨的機率；周日、下周一雲層略增厚，各地雲量多、局部山區飄雨的機率提高，但影響仍很輕微。

吳德榮指出，下周二至下周五短波伴雷雨盛行，又進入晴雨快速更迭、易起霧的春天型態。