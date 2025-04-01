迎兒童節「桃園Q萌宣傳大使」亮相　推廣兒童權利概念

▲桃園Q萌宣傳大使亮相，推廣兒童權利概念。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政1日於市府，出席「打勾勾共童好約定，CRC推廣記者會」表示，市府於兒童節前夕正式啟動兒童權利公約（Convention on the Rights of the Child,CRC）推廣計畫，並推出四部宣導動畫，藉由「桃園Q萌宣傳大使」推廣禁止歧視、生存權、休閒權、表意權等兒童權利概念，讓大家輕鬆理解公約精神，一起守護兒童權益。

張善政強調，兒童權益需要全民共同守護，不僅要培養孩子正確觀念，更需要轉變大人的思維模式。他鼓勵兒童在面對不公平對待時，應勇於表達維護自身權益，同時也呼籲社會各界共同努力，守護孩子基本權利，攜手打造桃園成為兒童快樂王國。

市府近年積極推動兒童友善建設，並依衛福部最新兒童遊戲安全標準完成7座特色公園整建工作，這些具多元特色的公園分布於桃園各區域，提供兒童豐富戶外活動選擇，鼓勵市民朋友於連假期間帶孩子前往體驗。

社會局表示，「桃園Q萌宣傳大使」將四項兒童人權公約重要概念，化身為四個可愛的IP角色，分別是代表「禁止歧視原則」的伊可、代表「兒童最佳利益考量」的蒂奇、代表「兒童發展權與休閒權」的麥噗，以及代表「兒童表達意見權」的奧茲。角色設計和命名與聯合國兒童權利公約及SDGs目標相呼應，並透過這些角色的可愛形象，向大眾傳遞兒童權利概念。