聽障夫妻不孕8年！比手畫腳勇敢求醫　AI試管3年喜獲1女1兒

▲丁先生與太太求子8年都落空，前往茂盛醫院進行試管嬰兒，採取單胚胎植入，先後喜獲一子一女。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市一對聽障丁姓夫妻婚後積極求子，卻不孕8年，求助茂盛醫院副院長陳忠義，採用單顆胚胎植入，結合「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」，丁姓夫妻在3年內喜獲1女1子，且兩次療程皆獲得政府試管補助，得以減輕生育負擔。院長李茂盛表示，台灣嚴重少子化，在兒童節前夕更覺得要搶救台灣之子，一個都不能少。

丁姓夫妻坦言，求子過程非常辛苦，壓力很大，太太對打針吃藥也很抗拒，但現在看到兩個孩子，心裡非常滿足，也感謝茂盛醫護團隊在他們就醫時，耐心的和他們比手劃腳、耐心筆談，幫助他們圓夢。

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丁姓夫妻今天受邀回醫院參加寶寶慶生會，院方也發起贈送「恩典牌」活動，醫護人員把家中適用的嬰兒用品、玩具都轉送給丁家，暖心陪伴這對姐弟成長。

▲茂盛醫院今天幫丁姓姊弟舉辦慶生會。（圖／記者游瓊華攝）



茂盛醫院表示，2夫妻結婚超過10年，原本選擇先看婦產科，以服用排卵藥的方式調整月經周期，曾嘗試3次人工受精都失敗，還有1次流產，兩年間感到無比失落與難過。後來因婦產科醫師認為，沒有排卵與月經不規則是不孕主因，建議他們尋求不孕科醫師的協助，於是才轉而向茂盛醫院求助副院長陳忠義。

陳忠義表示，丁家在2021年底取到8顆卵子，並培育3顆胚胎，之後以「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」挑出胚胎植入，順利著床平安產下大女兒多多。半年後媽媽再接再厲，去年5月再植入另顆胚胎，今年1月喜獲弟弟。

許多大齡婦女接受試管都想要一舉獲得多胎，但陳忠義提醒，生雙胞胎風險較高，加上女方有甲狀腺亢進，所以建議單顆胚胎植入，這樣能降低孕期產生併發症及胎兒早產等風險，對母嬰健康都好，而且還能領到試管補助。

再過幾天就是兒童節，院長李茂盛表示，根據最新的111年人工生殖報告，接受不孕症手術的婦女年齡逐漸增高，目前已接近38歲高齡。台灣已連續5年「生不如死」，少子化現象非常嚴峻，在兒童節前夕更覺要積極搶救台灣之子，很榮幸能協助聽障夫妻圓夢，因為一個都不能少。