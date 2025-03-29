19歲男響尾蛇步槍掃射招待所　竟是詐賭600萬引爆天道盟內訌

▲桃園市平鎮區高雙路上一處招待所，昨天上午發生槍擊案，招待所慘遭吳姓男子持美製M15響尾蛇突擊步槍開槍掃射逾20發子彈，圖為彈孔痕跡。（圖／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區高雙路一處招待所昨（28）日上午驚傳槍擊案，平鎮警方於現場找到17發步槍彈殼，而開槍的吳姓男子在苗栗投案後，專案小組昨天南下苗栗帶回吳男，並起出一把制式美製M15響尾蛇突擊步槍。由於吳拒絕夜間偵訊，平鎮警方今（29）日上午偵訊後初步查出開槍原因與槍枝來源等細節，偵訊後將吳移送苗栗地檢署，檢方複訊後向法院聲請羈押。

這起槍擊案件發生在昨天上午11時許，地點是位於平鎮區高雙路的民宅，該地點疑為天道盟中壢同心會的招待所，槍擊案事發後引發附近驚恐，平鎮警方獲報後展開蒐證，所幸現場並無人受傷，警方在現場起出17發彈殼，後來得知開槍份子已在苗栗縣警局投案，警方專案小組隨即南下帶人。

▲桃園市平鎮區高雙路一處招待所昨天上午發生槍擊案，專案小組南下苗栗帶回吳姓犯嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，本案疑似天道盟中壢同心會潘姓男子共5人，3月初南下苗栗承信會經營之地下天九牌職業賭場賭博，過程中贏了600萬，但被承信會當場查出身上藏有天九牌，懷疑5人詐賭，慘遭承信會人員痛打，還剝光衣物要求賠償，雙方喬定600萬元賠償，潘男等人先給付200萬元，其餘400萬元隔日再給付。

同心會成員事後心有不甘，找來20餘人衝入承信會賭場，將賭場人員打得頭破血流，苗栗警方事後調閱賭場監視器，循線在桃園市平鎮區拘捕潘等同心會成員。沒想到，承信會這方，又由19歲吳姓男子攜帶制式美製M15響尾蛇突擊步槍，於昨天（28日）上午，前往同心會位於平鎮區高雙路的招待所開槍掃射示威。

▲桃園市平鎮區高雙路一處招待所昨天上午發生槍擊案，警方起出做案用美製M15響尾蛇突擊步槍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳姓犯嫌今天上午接受平鎮警方專案小組訊問後，警方初步掌握這把火力強大美製M15響尾蛇突擊步槍來源與開槍過程原委等細節，但本案係由苗栗地檢署統一指揮偵辦，專案小組則不願透露相關細節，偵訊後將吳移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗地檢署檢察官訊問後，認被告涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項未經許可持有長槍、同條例第9-1條第1項持槍於公眾得出入場所射擊等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押。