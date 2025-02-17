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威力彩今晚飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

▲威力彩,彩券,飛來發彩券行。（圖／記者陳依旻攝）

▲威力彩今晚開獎。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

威力彩邁入連31槓，今（17）晚間開獎，頭獎上看14億元。命理師詹惟中就指出，西元生年尾數是6、8的人，買彩券有機會中獎，尾數是1的可跟同事合買；至於尾數2的人，離鄉背井或外出買彩券，都有機會中獎。

詹惟中今在臉書發文提到，威力彩想中獎看這裡，西元生年尾數「5」的人會發配偶財；西元生年尾數「6或8」的買彩券有機會中；尾數為「1」者，建議可以和同事合買；另外，尾數是「2」的朋友們，離鄉背井和外出買彩券，都有機會中獎。

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另外，塔羅牌老師艾菲爾日前則表示，2025年雙子座、巨蟹座、天蠍座屬於「財神眷顧組」，無論是正財還是偏財，都有令人羡慕的好運氣。雙子座可能因事業拓展或額外兼職獲得豐厚收益；而巨蟹座因家族資源、投資回報或合作機會帶來財務增長；至於天蠍座，則憑藉敏銳的洞察力，在關鍵時刻做出成功的財務決策。

艾菲爾提到，這一年，這些星座的人若能好好把握機會，有機會讓財務狀況提升到全新高度；同時，他也建議，可在家中財位擺放聚寶盆，裡面放入象徵財富的金幣或紅包，能夠吸引更多財運進門。

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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